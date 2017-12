Az LMP lerohanta Gémesiéket

Szombaton megkezdte kétnapos kongresszusát az LMP Kecskeméten. Ez a párt életében a 40. ilyen alkalom, a mostani pedig azért is speciális, mert az Új Kezdet nevű formáció hivatalosan is bemutatkozik Szél Bernadették társaságában. A fő attrakciót vasárnapra tartogatják, ekkor mutatják be hivatalosan is a zöldek 2018-as országos listáját. A 30 főt szerepeltető rangsor első tíz neve azonban már most kiszivárgott az Origóhoz, ez alapján pedig elmondható, hogy az LMP nem sok levegőt hagyott a Gémesi György-féle Új Kezdetnek. Úgy tudjuk, a második helyen rögtön a széles körben árulónak tartott Hadházy Ákos szerepel, aki ráadásul a napokban a nemzeti konzultáció eredményéről is hazudott.

Jó néhány furcsaság figyelhető meg az LMP 2018-as országos listájának befutó helyeit böngészve. Az Origóhoz a harmincfősre méretezett rangsor első tíz neve szivárgott ki. A teljes listát egyébként terv szerint majd holnap hozzák hivatalosan is nyilvánosságra a párt kétnapos, kecskeméti kongresszusának zárónapján.

Információink szerint a zöldek országos listájának az élbolya a következő:

Szél Bernadett - társelnök, miniszterelnök-jelölt Hadházy Ákos - társelnök Gémesi György - gödöllői polgármester, az Új Kezdet párt elnöke Schmuck Erzsébet - országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes Keresztes Lóránt - pécsi önkormányzati képviselő, az LMP elnökségi tagja Demeter Márta - országgyűlési képviselő, mandátumát még az MSZP listájáról szerezte, de idén ősszel átült a zöldekhez Ungár Péter - elnökségi tag Ábrahám Júlia - elnökségi tag Lengyel Szilvia - 2012-2014 között az LMP parlamenti képviselője Angyal Károly Tibor - országos pártigazgató, Baranya megyei önkormányzati képviselő

Első körben az mindenképpen megállapítható, hogy az LMP-s top 10, vagyis akik jó eséllyel befutó helynek örülhetnek a zöldeknél, jócskán kicserélődött 2014-hez képest. Nincs már Schiffer András, aki még tavaly nyáron jelentette be, hogy kilép a pártból, hiányzik Sallai Róbert Benedek, aki 2018 után visszavonul az országos politikától. De eltűnt Gerstmár Ferenc veszprémi képviselő, egyben az LMP belügyi kabinetvezetője, ahogy Csarnó Ákos, az LMP volt egri polgármesterjelöltje, a zöldek médiaalapítványának az elnöke és Moldován László, a budapesti VII. kerületi önkormányzat képviselője is kihullott a krémből.

A legnagyobb hiányzó azonban kétség kívül Ikotity István parlamenti képviselő, aki négy éve még az országos lista 3. helyén szerepelt.

Kifejezetten jól járt viszont az MSZP-nek év elején beintő, majd ősszel az LMP patkójába beülő Demeter Márta, aki a 6. helyet zsebelte be, így szinte biztos, hogy 2018 után is parlamenti képviselő maradhat. Hiába, helyezkedni tudni kell. Biztonságban érezheti magát a politikai dezertőr, Hadházy Ákos is, akinek ezek szerint megérte végigbalhézni az elmúlt másfél évet, mióta átnyergelt az LMP-hez és ezért cserébe országgyűlési mandátumot kapott. A pozícióját úgy látszik, a legutóbbi parádéja sem ingatta meg, amikor súlyosan, ha úgy tetszik Ron Werber-i (a szocialistáktól frissen igazolt, hírhedt kampányguru) stílusban füllentett a nemzeti konzultáció eredményéről, majd ezzel végigturnézta a teljes Simicska-médiát.

Egyúttal viszont az is megállapítható, hogy a Gémesi György, volt MDF-es honatya nevével fémjelzett Új Kezdet (ÚK) pártot nem igazán engedték labdába rúgni Szél Bernadették, és be kellett érniük egyetlen hellyel az első tíz között.

Együtt is, meg nem is

Gémesi György, aki főállásban Gödöllő polgármestere még október végén állt ki közösen az LMP női társelnökével, és jelentette be, hogy pártja, az Új Kezdet az LMP-vel együttműködve indul el a jövő évi választásokon. Hogy a konkrét konstrukció hogyan is néz ki, az hamarosan kiderült, amikor Gémesi elárulta, hogy

a zöldek tulajdonképpen bekebelezték az ÚK-t.

A machináció lényege az volt, hogy a bejutási küszöb ne ugorjon fel 5-ről 10 százalékra, ha ugyanis az LMP és az ÚK két külön pártként, de együtt állna rajthoz, akkor a hatályos szabályok szerint utóbbi eredményét kellene minimálisan elérniük a parlamenti bekerüléshez. Ez pedig finoman szólva is rizikós, hiszen az LMP jelenleg 5-7 százalékon áll.

Így aztán az lett a megoldás, hogy az LMP lesz az egyedüli jelölő szervezet, az ÚK neve pedig sehol nem fog szerepelni. Gémesi persze ragaszkodott hozzá, hogy ettől függetlenül a pártja megtartja az önállóságát. Ezt az optimizmust mindenesetre az országos lista tuti pozícióinak szétosztása után semmi nem igazolja, a többit majd meglátjuk.

Forgatókönyv

Az LMP lajstromát, vagyis az első 30 nevet - ennél hátrább, sőt, voltaképpen a top 10 után sincs már túl sok jelentősége a listás sorrendnek, figyelve Szél Bernadették támogatottságát - vasárnap fogadhatja el a párt kongresszusa, amelyet aztán az ígéretek szerint még aznap teljes egészében nyilvánosságra is hoznak. A 106 egyéni körzet jelöltjeiről azonban nem hoznak döntést, mivel a kongresszusnak nincs ilyen hatásköre. Ebben a kérdésben a párt elnöksége, úgy tudjuk, már döntött, vagyis az egyéni jelöltek sorsai is eldőlt. A bemutatásuk folyamatosan zajlik majd. Az országos lista felállítása mellett Kecskeméten fogadják el hivatalosan is a zöldek választási programját, illetve itt véglegesítik az ÚK-val való együttműködés részleteit.