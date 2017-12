Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtő akciója

Advent első vasárnapján elindult az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Adventi Pénzadománygyűjtő akciója, amelynek bevételéből egész évben segítik a rászorulókat.

Az adventi adománygyűjtés hagyományait követve az ünnepi összefogás az első adventi gyertya közös meggyújtásával kezdődött. A gyertyát idén is Lévai Anikó jószolgálati nagykövet, Lehel László elnök-igazgató és Kovács Koko István jószolgálati nagykövet gyújtotta meg. Lévai Anikó, az országos összefogásról tartott vasárnapi budapesti sajtótájékoztatón elmondta: az Ökumenikus Segélyszervezet nem kampányszerűen, hanem tudatosan felépítve, folyamatosan, egész évben támogatja azokat, akik hozzá fordulnak.

Advent időszakában az emberek szívesebben fordulnak egymás felé, a rászorulók felé, de a rászorulók nem csak advent idején szorulnak segítségre" - hangsúlyozta Lévai Anikó. Kiemelte: az Ökumenikus Segélyszervezet 22. alkalommal indítja útjára adventi adománygyűjtését, a szeretet.éhség programot.

Egész évben támogatjuk a hozzánk fordulókat annak ismeretében, mikor mivel tudunk a legtöbbet adni: ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek"

- mondta Lévai Anikó.

Lehel László, a szervezet elnök-igazgatója az előző évi adventi pénzadománygyűjtésből megvalósuló programok és fejlesztések között említette a szervezet Kapaszkodó programját, amelyben évente 1500 nehéz sorsú gyereket támogatnak közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozások szervezésével.

Az előző évi gyűjtésből is megvalósult fejlesztések közül az új csepeli szociális és fejlesztő központ megnyitását emelte ki, amely nemcsak a rászoruló családoknak nyújt átmeneti otthont, de helyet ad többek között az országos segélyközpont irodájának, és logisztikai bázisként is működik.

Elmondta, hogy idén új szociális és fejlesztő központot is nyitottak Egerben, a szendrői Biztos Kezdet Gyerekház támogatottjainak szállítására egy kilencszemélyes kisbuszt vásároltak, valamint meg tudták erősíteni országos logisztikai központjaik működését Budafokon és Dunavarsányban.

Lehel László kiemelte, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt élelmiszer-, ruha- vagy tanszeradományok formájában segítséget, átmeneti otthonaikban pedig családok százainak biztosít lakhatást és támogatást a továbblépéshez.

Gáncs Kristóf kommunikáció igazgató elmondta, hogy a 1353-as adományvonalon hívásonként, valamint sms-enként 250 forinttal lehet csatlakozni az összefogáshoz. Hozzátette, hogy aki nagyobb összeget szeretne felajánlani, az a szervezet honlapján bankkártyás fizetéssel, továbbá banki utalással vagy csekken teheti meg.



A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra, hogy az előző évekhez hasonlóan a gyűjtés a Tesco áruházakban már november közepén elkezdődött, és eddig csaknem 30 millió forint gyűlt össze a 250 forintos adománykuponokból.

November 24-én megnyílt továbbá a segélyszervezet adománypontja az Bazilika előtti téren lévő adventi vásárban, ahol önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól.

A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban szintén gyűjtik a pénzfelajánlásokat, az Opera által az Erkel Színház előtt szervezett Diótörő Fesztivál keretében pedig a forralt bor és karácsonyi édességek árával is támogathatják a kitűzött célokat.

A rendezvény végén az adományvonal 1353-as számait megformáló installáció mellől élelmiszert, ruhát, tűzifát és gyermekjátékokat tartalmazó adománycsomagokat indítottak útnak egy rászoruló családnak.