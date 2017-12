Puccsra készülnek a Jobbikban Vona ellen

A párt tönkretevőjének és árulójának nevezik a Jobbik alapszervezetei Vona Gábort, a Jobbik elnökét. A Ripost titkos pártdokumentumokat, belső levelezéseket és jegyzőkönyveket szerzett meg – ezekből az derült ki, hogy Vona leváltására készülnek.

Elsősorban Toroczkai Lászlóban és Novák Elődben látják a lehetőséget Vona Gábor leváltására – az alapszervezetek már felvették egymással a kapcsolatot. A Ripost szerint Vona kétségbeesetten próbál úrrá lenni a helyzeten,

gyorsan feloszlatja a lázadó szervezeteteket, ezzel persze tovább szítja a lázadást.

A feloszlatott szervezetek azon tagjai, akik hűek Vonához, egyéni tagként próbálnak tovább működni, ettől viszont még nagyobb a zavar a párton belül.

Egerben is fellázadt a Jobbik tagsága. A helyi országgyűlési képviselő, Mirkóczki Ádám már nem mer a tagság szeme elé kerülni, ugyanis nem tud vagy nem akar olyan kérdésekre válaszolni, hogy miért lett a Jobbik Simicska pártja, miért törleszkedik a Jobbik a liberálisokhoz, pláne Soros Györgyhöz.

A Riposthoz az egri Jobbikosok különböző dokumentumokat küldtek, amelyekből az derül ki, hogy már a pártiroda kulcsát is elvették a helyi elnöktől – így a lázadó tagság egy sörözőben találkozik. Oda hívták Mirkóczkit is, de hiába várták, nem ment el a beszélgetésre Mirkóczki Ádám. Maga helyett Dudás Róbertet, a Jobbik Heves megyei elnökét küldte – ő szembesült a Vona ellen nyíltan lázadó párttagokkal.

Többen felidézték Mirkóczki korábbi kijelentését:

A cél szentesíti az eszközt".