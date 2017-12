Tesztelték a csokimikulásokat

Csalnak a csokimikulással – ezt állapította meg a Tények, amikor a TV2 hírműsorának stábja csokimikulásokat tesztelt. Volt olyan, amelyik egyáltalán nem tartalmazott csokoládét, de olyan is, ahol nem tüntették fel a termék összetevőit – pedig kötelező lenne.

A Tények riportjából az derült ki, hogy sokan az utolsó pillanatban is még válogatnak a csokimikulások között, és nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg – mert választék az bizony van. A legtöbben már tudják, hogy a kakaómasszából készült mikulást nem érdemes megvenni - inkább a csokoládéból készült figurákat keresik.

A riportban egy dietetikus is elmondta, hogy mire kell odafigyelni vásárláskor. Azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy mennyi a kakaótartalma. Minél nagyobb, annál jobb minőségű a csoki. Olyat érdemes választani, ami nem pálmazsírból készülő zsiradékot tartalmaz, hanem kizárólag kakaóvaj van benne.

A Tények stábja viszont olyan csokifigurát is talált, amelyen egyáltalán nem voltak feltüntetve az összetevők. Pedig ez kötelező.A fogyasztóvédelmi egyesület szakértője is megszólalt az összeállításban, aki azt mondta, hogy azért évről-évre egyre jobb minőségű csokit lehet kapni a boltokban. Azt is hozzátette, hogy egyre kevesebb a tejbevonóval vagy étbevonóval készült csokimikulások – amelyek persze olcsóbbak, de rosszabbak is.