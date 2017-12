Zaklatójáról beszélt Baukó Éva

Ma délelőtt közösségi oldalán számolt be Baukó Éva, hogy évekkel ezelőtt korábbi főnöke szexuálisan zaklatta és zsarolta őt. Ott még nem, de egy későbbi telefonos interjúban elárulta, hogy a férfi akiről írt, Havas Henrik.

Baukó Éva azt írta, hogy az eset 8 évvel ezelőtt történt: Próbáltam elfelejteni, elfojtani – nem ment. Ez közrejátszott abban, hogy az italhoz nyúltam, ezért voltak visszatérő, depressziós időszakaim, ez okozta a pánikbetegségemet is.”

Baukó Éva este az RTL klub Fókusz című műsorában is nyilatkozott, azt mondta, hogy az akkori szexuális zaklatás, „egy nagy lapáttal rátett", hogy depressziós legyen.

„Tudja meg mindenki, hogyan zsarolt meg egy illető azzal, hogy tönkreteszi a karrieremet, ha nem leszek a szeretője. Azóta is mindig görcsbe rándul a gyomrom, ahányszor meglátom ezt az embert a tévében. Azt az embert, akiben megbíztam, akire végtelenül felnéztem, és akit tiszteltem. Pár hónapig a személyi asszisztense voltam, azt hittem, ez lesz álmaim állása. Aztán kiderült, hogy ez a férfi, a híres ember egy könyörtelen zsarnok, egy szexuális ragadozó.”

A műsorban elmondta, hogy ebből korábban sem csinált titkot, tudott róla a testvére is, neki is többször elmondta, hogy retteg a férfitól, aki anyagi juttatásokat ígért neki, ha a barátnője lesz. A műsorban azt is megemlítette, hogy a férfi azt mondta, hogy nem ő lenne az első.

Miután Baukó többször is kikosarazta a férfit, az megzsarolta, hogy tönkreteszi, ha nem fekszik le vele.Baukó Éva korábban az Index.hu portálon telefonon azt nyilatkozta, hogy a zaklatója Havas Henrik volt. A különböző tévéműsorokból ismert Baukó Éva korábban Havas Henrik személyi asszisztense volt.

Havas Henrik lényegében tagadta a vádakat.

Baukót sokan sértegették posztja alatt, vélhetően ezért is posztolt újra délután, amiben világossá teszi mindenki számára, hogy a munkáját tették attól függővé, hogy lefekszik-e akkori főnőkével, Havas Henrikkel, és ez szexuális zaklatásnak minősül.