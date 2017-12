Az ellenzék nem támogatja az egészségügyi dolgozók béremelését

Ha az ellenzéken múlna, akkor az egészségügyi dolgozók nem kaphatnának béremelést - mondta a Fidesz szóvivője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Puskás Imre közölte: az ápolók, a mentőápolók, a szakorvosok, a mentőorvosok és a szakgyógyszerészek ezekben a napokban kapják meg decemberi illetményükkel azt a béremelést, amely egy több évig tartó sorozat részeként az egészségügyi dolgozókat érinti.

Puskás hozzátette: az ápolók novemberben 12 százalékos béremelést kaptak, míg a szakorvosok és a szakgyógyszerészek 100 ezer forintos emelésben részesülnek.

Ha az ellenzéken múlna, akkor az egészségügyi dolgozók béremelést sem kaphatnának, hiszen az ellenzék sem tavaly, sem idén nem támogatta az egészségügyi dolgozók béremelésére fedezetet nyújtó költségvetést

- mondta a politikus, aki külön kiemelte: az egészségügyi dolgozók 2010 előtt nem hogy béremelésre nem számíthattak, hanem még egy havi bért is elvettek tőlük Gyurcsányék, illetve a szocialista-liberális kormányok. Ezekben az években az egészségügyből 600 milliárd forintot vontak ki, aminek következtében a kórházak eladósodtak és romlott az egészségügyi ellátás színvonala - mutatott rá Puskás Imre, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy több ezer egészségügyi dolgozót is elbocsátottak ebben az időszakban.

2010 előtt a szocialista-liberális kormányok legnagyobb áldozata az magyar egészségügy volt

- jegyezte meg.

Puskás szerint most sok-sok ígéretet lehet hallani az egészségüggyel kapcsolatban a "Gyurcsány-párttól", a szocialistáktól és a Jobbiktól is, de ezek valóságtartalma "rendkívül szerény", sokkal inkább az látszik, hogy az ellenzék számára nem érdekes, mi történik az egészségügyben. Mint mondta, ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormány 2010 után mindent megtett annak érdekében, hogy pótolja az egészségügyből kivont jelentős pénzt, és így helyreálljon az egészségügyben dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülése is.

Ennek érdekében

a kormány 2010-et követően az első között emelte meg az egészségügyben dolgozók bérét, és egy több évre elnyúló, nagyon jelentős béremelési megállapodást hozott létre"

- tette hozzá.

Az ápolók bére tavaly 26,5 százalékkal, idén 12 százalékkal, 2018-ban és 2019-ben pedig további 8-8 százalékkal emelkedik, így 2016. és 2019. között összesen 65 százalékkal nő. A mentősök ezeken a béremeléseken túlmenően 2018 januárjában további 10 százalékos béremelésben részesülnek, így összesen 67 százalékkal nő a bérük - mondta Puskás Imre.

A szakorvosok és a kórházakban dolgozó szakgyógyszerészek tavaly 107 ezer forintos béremelést kaptak, amit idén további 100 ezer forintos emelés követett, míg a szakvizsgával nem rendelkező orvosoknak és gyógyszerészeknek 50 ezer forinttal növekedett a bérük.

Ezeknek a béremeléseknek köszönhetően 98 ezer egészségügyi dolgozó illetményét sikerült növelni,

és ennek is köszönhető, hogy ők ott maradnak állásaikban, maradnak Magyarországon és szolgálják magyar egészségügy magas színvonalát.