Családja szerint elrabolták a 17 éves lányt

Az anya azt mondja, hogy az utcáról rabolták el a lányát. Mások pedig azt, hogy látták a rejtélyes körülmények között eltűnt Noémit. Családja attól tart, fogva tartják valahol.





A 17 éves Nagy Noémi Mercédesz 2014-ben tűnt el egy Hajdú-Bihar megyei kis faluból, Kokadról. A lány aznap délelőtt még elindult vásárolni testvérével Debrecenbe, de sosem ment haza - írja a Bors.

Semmi előjele nem volt annak, hogy el akarna szökni itthonról. Eltűnése napján is vidám volt, jókedvű. A magatartásával is minden rendben volt, jól teljesített az iskolában, csecsemőgondozónak tanult. A barátai annyira szerették. Gyakorta előfordult, hogy társai inkább vártak egy járatot, csakhogy ugyanazzal a busszal mehessenek haza, mint Noémi" – mondta a Borsnak az anya, aki szerint az sem kizárt, hogy lányát kivitték az országból.

Az eltűnése napján Noémi és testvére sétáltak és vásároltak, este pedig a lány hazakísérte kisebbik testvére barátnőjét, aki pár utcára lakik tőlük. Ott Noémi még felhívta az anyját. Azt mondta neki, hogy nemsokára hazaér. Ezután tűnt el. Telefonját hiába hívták, ki volt kapcsolva.

Az elmúlt három év maga volt a pokol, a születésnapjait is nagyon megszenvedte a család. De amíg élek, sohasem fogom feladni a reményt, hogy egyszer újra magamhoz ölelhetem. Az ajtónk nyitva áll előtte, szeretve és aggódva várjuk őt, bárhol van is"

- meséli kétségbeesetten az anya.

A család attól tart, hogy valaki akarata ellenére, erőszakkal vitte el a fiatal lány, és azóta is fogva tartják. A nő azt is elmondta, hogy évek óta többen is állították, hogy látták a most húszéves lányát. Azt kéri, hogy aki látja valahol, azonnal hívja a rendőröket.