A Pesti Srácok számolt be arról, hogy Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, szűkebb hazájában Csepelen, egy kőkereszt állítását kezdeményezte az Ady Endre úton, amelyet a képviselőtestület is támogatott. Németh helyszínválasztása nem lehetett véletlen, hiszen egyrészről régóta nincs a környéken kereszt, másrészt pedig üzenetet is hordoz a szemben lévő Lidl áruház korábbi, kereszténygyalázó, botrányos magatartásával szemben.

A 3 méter magas fehér keresztet a vasárnap délutáni átadáson Kertész Péter plébános és Prodán Gábor görög katolikus esperes is megáldotta, majd felszentelték. Ezt pedig az első adventi gyertyagyújtás követte.

A kereszt Lidl áruházzal szembeni felállítása nem lehetett véletlen, hiszen ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, az áruház, szeptemberben egész Európában hatalmas botrányt keltett azzal, hogy a görög Eridanous termékek csomagolásáról az egyik leghíresebb görög ortodox templomról, a santorini Anastasisról kiretusálták a keresztet.Ahogy azt akkor megírtuk, ezt egy belga fiatalember vette észre először, aki a belga RTL-hez fordult segítségért, hogy megtudja miért tűntek el a keresztek a görög tejtermékekről.

A belga RTL kérdésére

a Lidl azt válaszolta, hogy el akarják kerülni a vallási szimbólumokat, és semmilyen más vallású embert nem akarnak megsérteni. És hogy ők tisztelik a másságot, a különbözőséget. Később egyébként írtak egy közleményt, ami szerint a jövőben felülvizsgálják a csomagolásokat.

Akiket a keresztény szimbólumok sérthetnek, azok kizárólag a muszlimok lehettek, így nem kell nagy kreativitás kitalálni, hogy ez a gesztus kizárólag nekik szólt. Viszont a Lidl akkor nem félt például a keresztények érzékenységének megsértésétől, amikor korábban egy „Spécial Ramadan" nevű édességet hozott forgalomba, és a borítón az Évry-Courcouronnes-i mecset volt látható, természetesen vallási jelképpel, a muszlim félholddal együtt.

Beszámoltunk arról is, hogy akkor az újpesti polgármester, Wintermantel Zsolt is felháborodásának adott hangot az ügy kapcsán, és el is ment a legközelebbi Lidlbe, ahol meggyőződött arról, hogy Magyarországon is kereszt nélkül forgalmazzák a terméket.