Nemzetközi együttműködés kell az emberkereskedelem elleni küzdelemben

Elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés az emberkereskedelem elleni küzdelemben, hiszen gyakran több országot is behálózó bűnszervezetek állnak a cselekmények mögött – mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az emberkereskedelemről rendezett konferencián hétfőn Budapesten.

Az emberkereskedelem aktuális kérdéséről az ERGO Európai Regionális Szervezet az Igazságügyi Minisztériummal és a nagy-britanniai The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd-vel szervezett konferenciát.

Völner Pál köszöntőjében úgy fogalmazott, az emberkereskedelem még a súlyos bűncselekmények közül is az egyik legsötétebb, legkegyetlenebb, az emberkereskedő a legelesettebbeket veszi célba, és emberi mivoltukkal egyáltalán nem törődve, használati tárgyként kezeli őket.

Hozzátette: bár nagyon ritkák az emberkereskedelemről szóló beszámolók, és a hazai statisztikák is csak évi 5-20 esetről számolnak be, ez nem azt jelenti, hogy az emberkereskedelem egy szinte nem is létező bűncselekménytípus, hanem hogy nagyon magas a látenciája. Az államnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy egyre kevesebb ilyen bűncselekmény történjen, illetve hogy a már áldozatul esetteknek minél előbb és minél hatékonyabb segítséget nyújtson.

Ennek megfelelően az új büntető törvénykönyv kiemelt szigorral lép fel az emberkereskedők ellen, és "a vonatkozó uniós normákat is átültettük a hazai jogba", az új büntetőeljárási kódex pedig általában is kiemelt figyelmet fordít a sértettekre, áldozatokra.

Hozzáfűzte, mivel nagyon magas az emberkereskedelem látenciája, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, tájékoztatni kell a veszélyeztetetteket arról, hogy mely dolgok "gyanúsak", mi az, ami alapján sejthetik, emberkereskedők áldozatává válhatnak. De szükség van arra is, hogy azok a szakemberek, akik kapcsolatban vannak a potenciális áldozatokkal – például a védőnők, a házi- és gyermekorvosok, a szociális munkások, a tanárok – tisztában legyenek a fenyegető jelekkel, és ha kell, tegyenek meg mindent a megelőzésért. Emellett szükség van a kormányzaton belüli szoros együttműködésre, hiszen több tárca is érintett ezeknek az ügyeknek a felderítésében és kezelésében. Nagy szerepe van a megújuló áldozatsegítő rendszernek is.

Völner Pál kiemelte: az állami szektor különböző területein dolgozókon kívül sokan vannak még, akikre az áldozatok számíthatnak: több civil segítő szervezet is részt vesz a munkában, és az egyházak, egyházi szervezetek szerepéről sem szabad megfeledkezni.

Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár előadásában arról beszélt, az áldozatsegítés hazai intézményrendszere képes azonosítani, befogadni és oltalmazni az emberkereskedelem áldozatait, működésüket az azonnali, személyre szabott segítés, az embermentés gondolata vezérli.

Nem lehetnek azonban elégedettek, mindent meg kell tenni az emberkereskedelem felszámolásáért, céljának ellehetetlenítéséért. Ez komplex megközelítést igényel, amelyben szerepet kap a bűnügyi felderítés mellett az oktatás, a munkahelyteremtés, az egészségügyi szolgáltatások széles köre - jegyezte meg, kiemelve ebben az állami, civil és egyházi szervezetek szerepét.

Németh Ágnes ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője arról beszélt, az emberkereskedelem a legjövedelmezőbb iparág a bűnözői körökben, a fegyver- és kábítószer-csempészet mellett az ember a legjobb "áru". Mint mondta, az emberkereskedelem lehet munkacélú kizsákmányolás, például házi rabszolgaság, közismertebb nevén "csicskáztatás", gyermekmunka és lehet szexuális célú kizsákmányolás is, mivel a gyermekprostitúcióban van a legtöbb pénz.

Az Eurostat 2015-ös adatai alapján elmondta: Európában az emberkereskedelemben azonosított áldozatok 70 százaléka szexuális kizsákmányolásnak esett áldozatul, 95 százalékuk nő, 20 százalékuk kiskorú.

Magyarország "forrásország", innen indulnak el, főleg lányok – elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyéből – Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Ausztria, Belgium, Franciaország, Svájc, Olaszország felé. Magyarországra leginkább Romániából, Ukrajnából, Bulgáriából és a Távol-Keletről jönnek.

Az áldozatok gyakran intézeti neveltek, vagy diszfunkcionális családban felnövők, mélyszegénységben élők, fiatalok, már voltak bűncselekmény áldozatai, hátrányos helyzetűek, illetve fokozottan veszélyeztetettek nemük, koruk, szexuális irányultságuk, függőségük miatt.

Ékes Ilona, az ERGO Európai Regionális Szervezet elnöke is arról beszélt, hogy szervezetük célja a megelőzés elősegítése, a jogalkotók munkájának segítése és az áldozatok felkarolása. Az emberi méltóság mindenkit megillet, senki nem birtokolhatja a másik embert.