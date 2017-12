Ezt mondják Havas Henrikről, aki lesz.rja, hogy mit állít áldozata

Baukó Éva azzal vádolta meg Havas Henriket, hogy szexuálisan zaklatta. Azt állítja, hogy többek között Havas miatt siklott ki az élete, részben miatta lett depressziós. A vádakra Havas érdemben nem reagált: sőt, azt mondta, finoman fogalmazva nem érdekli az, hogy mit mond Baukó Éva, és lesz.rja. Mindenesetre - jellemző módon - nem perel.

Baukó Éva kedden a TV2 Tények című műsorának azt nyilatkozta, hogy Havas Henrik szexuális ragadozóként viselkedett vele. Amikor a fiatal nő asszisztensként dolgozott nála, anális szexet kért tőle, és cserébe azt ígérte, hogy fizet Baukónak. Akkor sem hagyta abba a zaklatást, amikor a nő erre kérte, sőt Havas erre megfenyegette, hogy tönkreteszi a karrierjét.

Havasnak most az ATV-n van két műsora is. Megkérdeztük Németh Szilárdot, az ATV vezérigazgatóját arról, hogy lesznek-e következményei a vádaknak. A vezérigazgató az Origónak azt mondta, hogy az erőszak minden fajtáját elutasítják, de a konkrét ügyben egyelőre a televíziónál hivatalos eljárás nem indult, ettől függetlenül tájékozódnak az érintettektől.

Megkerestük Lőrinczy Györgyöt, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, aki saját színházában átélt egy hasonló zaklatási ügyet. Kerényi Miklós Gábor művészeti vezetőről derült ki, hogy fiatal táncosokat, énekeseket zaklatott. Közös vonás mindkét ügyben az, hogy sem Kerényi Miklós Gábor, sem Havas nem akar perelni - nyilvánvalóan van félnivalójuk, tarthatnak attól, hogy a per hatására új tanúk és új áldozatok is előkerülnek. Lőrinczy György az első névvel nyilatkozó áldozat megjelenése után kirúgta Kerényi Miklós Gábort. (Egyébként nem perel két másik, lebukott szexuális zaklató sem - Marton László és Varnus Xavér sem.)

Lőrinczy György azt mondta, hogy a Havas-üggyel kapcsolatban nem kíván nyilatkozni, de miután a Kerényi Miklós Gábort érintő zaklatási eljárás lezárult, ismertetni fogja a vizsgálat eredményeit.

Havas védekezése a legprimitívebb védekezés

Havas Henrik Baukó Éva vádjaira azt mondta: „Nem minősítem ezt az egészet.

Sz..ok bele! Évike néha előjön ezzel a történettel, mondja a magáét. Én nem beszéltem vele, nem is fogok, azt pedig ugye nem képzeli, hogy annyit foglalkozom az üggyel, hogy perre vigyem?"

Jogvédők felháborodtak Havas szexista (egykori áldozatát nagyképűen leévikéző) megjegyzésén.

Pökhendi, arrogáns, méltatlan a helyzethez" - így értékelte Havas Henrik reagálását Spronz Júlia, a Patent jogvédő egyesület jogsegély szolgálati vezetője. Szerinte Havas általános viselkedéséből kiindulva könnyen lehetnek igazak a vádak, és nagyon csalódott, hogy ezt ma még így lehet kezelni, ahogy Havas teszi. Egocentrikus, azt hiszi, hogy többlet joga van a nők felett, akit megkíván, annak rendelkezésre kell állnia" - jellemezte Havas viselkedését Spronz Júlia.

Soma, az ismert televíziós személyiség, énekesnő szintén pökhendinek nevezte Havas Henriket, de szerinte Havas pökhendisége senkit nem lep meg. Ez a legprimitívebb védekezés, bárki követhet el hibákat, be lehet vallani" - mondta Soma. Szerinte Havas csak a külvilág felé mutatja azt, hogy nem érdekli az ügy, neki is van lelke, ami biztosan feszíti belülről. Soma azt is mondta, hogy nem szívesen lenne most Havas Henrik helyében.

Hevesi Kriszta szexuálpszichológus az Origo megkeresésére azt mondta, hogy ez egy elég komoly ügy, és megérdemelt volna egy normális választ, de Havas Henrik nem így tett.

„A nőket kellene annyira tisztelni, hogy ha egy ilyen vád elhangzik, akkor legalább a dolog súlyához méltóan, érdemben nyilatkozzon az illető.

Nemcsak az adott vád miatt, hanem a többi olyan nő miatt is, akik ilyen helyzetbe kerülnek" - tette hozzá a szexuálpszichológus.

Megkérdeztük Eszenyi Enikőnek, a Vígszínház igazgatójának véleményét is Havas reakciójáról, de e-mailünkre egyelőre nem válaszolt. Eszenyi Enikő színházában volt főrendező Marton László, aki szintén szexuális zaklatással bukott le. Marton először lemondott, majd Eszenyi kirúgta a színházból. Egyébként sok, a közéletben szerepet vállaló nőt felhívtunk, hogy kommentálják Havas reakcióját. Színésznőket, tévéseket, közszereplőket. Szinte kivétel nélkül fel voltak háborodva Havas példátlan reakcióján, de különböző okokból nem akartak nyilatkozni.

Gurmai Zita: Havas Henriknek tisztességesen kell válaszolnia

Megkerestük Gurmai Zitát, az MSZP volt EP-képviselőjét, az Európai Szocialista Párt nőszervezetének elnökét is, mit szól Havas viselkedéséhez.

„Jómagam hosszú ideje felhívtam a figyelmet arra, hogy mindenkinek el kell mondania, hogy mi a véleménye a zaklatásokról. Magyarországon az elfojtás a jellemző, míg az Európai Parlamentben nagyon élénk vita folyt erről a témáról" - mondta Gurmai Zita. „Ha a vezető politikusok nem mernek beszélni az erőszakról, akkor mit tehet az egyszerű ember?" - tette fel a kérdést. „Engem annyira felzaklatott ez a másfél órás EP-vita, hogy meg kellett nyilvánulnom ebben az ügyben. Én megkönnyebbültem ez után a kiállás után" - tette hozzá. Elmondta, ezzel a dologgal foglalkozni kell, és ez csak a jéghegy csúcsa.

Gurmai szerint Havas Henriknek, ha nem történt semmi, akkor is tisztességesen kell válaszolnia, ha pedig történt bántalmazás, akkor pedig el kell ismernie, és bocsánatot kell kérnie.

„Olyan időket élünk, amikor nem lehet megtenni, hogy legyintsünk ezekre az esetekre" – tette hozzá az MSZP volt európai parlamenti képviselője.

Gyorsítja a pártszakadást a Jobbikban a Havas-Vona könyv

Havas Henrik épp most írt PR-könyvet Vona Gáborról, az antiszemita Jobbik elnökéről, akit megpróbálnak szalonképessé tenni a baloldali szavazóknak. Havas botránya azonban még a Jobbikban is sokakat felháborított. Sőt, egyes hírek szerint a Jobbikon belüli pártszakadást csak erősíti, gyorsítja a Havas-könyv.

Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője egy sajtótájékoztatón azt mondta, amikor Baukó Éva vádjairól kérdezték: „Havas Henriktől egyébként is el vagyunk határolódva, tehát Havas Henrik az senki a Jobbikban, nem tudunk az ő cselekedeteiért felelősséget vállalni" - mondta Dúró Dóra, a nyíltan antiszemita és közben baloldali fordulatot végrehajtó Jobbik országgyűlési képviselője arra a kérdésre, hogy Baukó Éva valóságshow-szereplő zaklatással vádolta meg Havas Henriket.

Havas Henrik médiaismereteket tanított a szegedi egyetemen, egyébként emiatt hívatja magát úton-útfélen tanár úrnak. Megkérdeztük a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékét, hogy indítanak-e vizsgálatot, hogy kiderüljön Havas Henrik náluk is követette-e el szexuális zaklatásokat. Ha válaszolnak, megírjuk.