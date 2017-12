Mélyülő válság és pártszakadás: a Jobbik szégyelli a zaklató Havast

Tovább mélyül a belső válság a Jobbikban, mivel Dúró Dóra nyíltan elhatárolódott attól a Havas Henriktől, aki éppen egy PR-könyvet ír Vona Gáborról. Novák Előd felesége rövid időn belül kétszer ment neki a pártelnöknek, mivel éppen most jelentette ki azt is, hogy Morvai Krisztinára szükség van a Jobbikban. Az EP-képviselő pont Vona politikája miatt szakított a párttal. A Jobbik elnökének egyre gyengébb a pozíciója, mivel a pártban nagyon sokan nem kérnek a baloldaliaknak és liberálisoknak hízelgő politikából.

Havas Henriktől egyébként is el vagyunk határolódva, tehát Havas Henrik az senki a Jobbikban, nem tudunk az ő cselekedeteiért felelősséget vállalni - mondta Dúró Dóra, a nyíltan antiszemita és közben baloldali fordulatot végrehajtó Jobbik országgyűlési képviselője arra a kérdésre, hogy Baukó Éva valóságshow szereplő zaklatással vádolta meg Havas Henriket.

Dúró ezen kijelentése annak fényében nagyon érdekes, hogy Havas Henrik most épp könyvet ír a Jobbik elnökéről, amiben megpróbálja a korábban még tévészékházak lerombolásával fenyegetőző Vonát jobb színben feltüntetni a ballib szavazók előtt. Bár Vona most épp Havas Henrik által akarja bizonyítani, hogy ő már lényegében egy baloldali-liberális párt vezére, azért minket nem sikerült átvernie. Hiszen ahogy az számtalan esetben a közelmúltban is kiderült, a Jobbik a baloldali álarc mögött megmaradt ugyanannak a szélsőséges, antiszemita, rasszista és homofób pártnak.

Közel a pártszakadás?

Dúró kijelentése azt mutatja, hogy tovább mélyül a belső válság a Jobbikban, ami akár pártszakadáshoz is vezethet pár hónappal a választások előtt. Pont Dúró volt az, aki Facebook-bejegyzésében félreérthetetlenül üzent a Vona Gábor-féle pártvezetésnek.A politikusnő szerint szegényebb lenne a politika 2019 után Morvai Krisztina nélkül. Hozzátette, bízik abban, hogy valahogy mégis sikerül neki meghatározó szerepet találni akár az EP-ben, akár másutt a közéletben. Nem engedhetjük el egymás kezét! – foglalt állást Dúró Dóra abban a kérdésben, hogy kinek a pártján áll.

Dúró üzenete egyértelmű, ezzel pedig újabb törésvonalat nyitott Vona Gáborral és a pártvezetéssel, így a pártelnököt a saját parlamenti frakciójából is nyíltan támadják. Információnk szerint kőkemény hatalmi harc megy a párton belül, hiszen közeleg a listaállítás időpontja, és sokan pályáznak a parlamenti helyekre.

Leváltanák Vonát

A forrongások nem csak a listára kerülés kapcsán bontakoztak ki. A Ripost írta meg, hogy az utóbbi időben több alapszervezetnél is komoly konfliktusok alakultak ki, hiszen meglehetősen sokan elégedetlenek a Vona-féle, baloldal felé közeledő politikával. A lap úgy tudja, hogy egyre több olyan feloszlatott alapszervezet és párttag van, akik már nyíltan Vona Gábor elmozdítására törekednek. Négy hónappal a választások előtt a Jobbikot sosem látott ellentétek feszítik szét, Morvai és Dúró mellett a napokban keményen beleszállt Vona Gábor politikájába Toroczkai László, a párt jelenlegi alelnöke, valamint Gaudi-Nagy Tamás és Novák Előd, a párt korábbi parlamenti képviselői.

Mint ismert, Morvai Krisztina a napokban jelentette, hogy közel 10 év után szakított a Jobbikkal, az erről szóló közleményét a saját honlapján hozta nyilvánosságra. A párt európai parlamenti képviselője, egyben az egyik legismertebb arca azzal indokolta a döntését, hogy Vona Gábor politikai helyezkedésének eredményeképp a Jobbik eltávolodott attól az értékrendtől, amely a számára továbbra is változatlan.

Most pedig a Vona Gáborról reklámkönyvet író Havas Henrikről derült ki, hogy szexuális zaklató, ami hatalmas felháborodást váltott ki a Jobbikban. A Vona-dicsőítő könyv és szerzője egyre mélyíti a repedést a Jobbikban, egyre közelebb a pártszakadás.