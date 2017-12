Jobbikos pártszakadás: Dúró Dóra Morvait dicsérő írásánál kitört a háború

Forró lehet a talaj Vona lába alatt, hiszen, ahogy azt megírtuk, "minden idők legsikeresebb porszívóügynöke", a mostani Janus-arcú, baloldalnak udvaroló politikájának köszönhetően elérte, hogy Morvai Krisztina a Jobbik EP képviselője nyilvánosan elhatárolódott a párttól és kijelentette, hogy nem kívánja újra jelöltetni magát a Jobbik színeiben. A berkeken belüli feszültség pedig nem csak Brüsszelben, hanem idehaza is egyre erősebb, mivel Dúró Dóra a párt országgyűlési képviselője is megosztotta Morvai bejegyzését és azzal kommentálta, hogy szegényebb lenne a politika 2019 után Morvai Krisztina nélkül. De felszólalt férje, a kiebrudalt Novák Előd, illetve a párt alelnöke, Torockai László is, akik mind Morvait méltatták. Azaz mindannyian szembementek a Vona és a Simicska által rájuk erőltetett színjátékkal. Ekkor érkezett a "felmentősereg" Szotyori-Lázár Zoltán és Varga-Damm Andrea személyében, akik megvédték a Cicapártot és elnökét.

Tehát zajlik az élet "néppártiéknál", és várható volt, hogy a régi vonalasok nyilatkozataira való reakcióként felemeli a hangját az új irányvonal is, azaz azok a személyek, akiket vélhetően Vona és a mögötte álló, bosszúszomjas pénzeszsák, Simicska hozott helyzetbe.

Így történhetett, hogy Dúró Dóra, Morvai közleményét megosztó bejegyzése alatt megjelent, a Simicskával együtt szurkoló Varga-Damm Andrea, és a korábban a határon túli magyarokat gyalázó Szotyori-Lázár Zoltán – aki nem mellesleg Vona keresztfia - neve, akik természetesen Vona és Simicska meghosszabbított kezeként védték a mundér becsületét.

Varga-Damm Andrea a párt veszprémi képviselőjelöltje meg is írta Lajos "whiskeyszagú", fenyegető üzenetét a Jobbikosoknak: „Kedves Mindenki! Már most jelzem, hogy az Európai Parlamentben nem fogom pótolni Morvai Krisztinát és senkit sem. Rám itthon, Vona Gábor mellett van szükség, s van elegendő nagyszerű ember, aki tudja képviselni jobbikosként Hazánkat az Európai Parlamentben. A pártok és a választópolgárok nagy tiszteletet adnak azoknak, akik elnyerik a lehetőséget az Európai Parlamentbe jutni. Ez egy szolgálat, és nem a képviselő személye az elsődleges, hanem a Haza, a nemzet közössége. Ez a tisztség nem áldozatvállalás, hanem megtiszteltetés. Szeretném, ha mindenki, aki ezt elnyerte, ezt vallaná és e szerint is viselkedne. Megjegyzem, a Jobbik semmit nem adott fel a 2003-as Alapító Nyilatkozatból, mai napig is aszerint teszi a dolgát. Ez azonban egy közösség, a nemzet boldogulása érdekében cselekedni kész emberek közössége, ahol nem az egyéni ambíciók az elsődlegesek, hanem a közös küldetés célja. Tartsa ehhez mindenki magát! (Primadonnákra és bonvivánokra nem itt, hanem a színpadokon van szükség.)" Tehát, akinek nem tetszik az új, - nevezzük így - „Spinoza irányvonal" az elmehet máshová nyugodtan. Ezt üzente Lajos, a Főnök.

De a korábban határon túli magyarokat gyalázó, szolnoki jobbikos, is megmondta a tutit, és egyúttal udvarolt is egy nagyot Varga-Damm-nak, amikor elmondta: Andrea Varga-Damm egészen biztosan megfelelően fogja pótolni." Mármint Morvai Krisztinát az Európai Parlamentben. És Szotyorinak még egy kommentelővel is sikerült szóváltásba keverednie, amikor utóbbi szóvá tette azt, hogy sokat köszönhet a párt Morvainak. Egészen pontosan mi is 8 év EP kèpviselőségének a mérlege? Hány diplomáciai tárgyalás? Hány szövetséges a 700 fős EP-ben? Kiket is nyert meg akár a Jobbik politikájának, akár a "magyarok ügyének"? Tehát Varga-Damm és Szotyori-Lázár is alaposan beleszállt, a párt emblematikus politikusának számító Morvaiba, és mindketten elmondták, hogy egyébként szerintük teljesen pótolható a politikusnő a Jobbik számára. (Lehet, hogy az új értelmiségi holdudvarhoz tartozó meztelen Metal Lady, az ufóhívő Bíró Ica már készül is Brüsszelbe.)

Vonának tehát a választások előtt öt hónappal, komolyan főhet a feje, hiszen úgy tűnik a belső feszültségek lassan végképp szétfeszítik a pártját. Morvai, Novák, Torockai is beletörölték a lábukat az elmúlt napokban a szélkakas pártelnökbe, Varga-Damm és Szotyori-Lázár pedig ahogy azt a Gazdi megkívánja, megvédték a „néppártosodás nagy vívmányát."Szép kis cirkusz van kibontakozóban.

Kérdés az, hogy mit szólnak ehhez a megfogyatkozott pártszimpatizánsok? Nos ebbe engednek betekintést a fenti bejegyzés alatti kommentek. Ami megállapítható ezekből az, hogy a párt támogatói részéről rengetegen kifejezték szolidaritásukat Morvai felé, illetve bíztatták Dúrót arra, hogy hagyja ő is faképnél a cicákat simiző, oligarchákkal szövetkező elnök urat. Íme néhány közülük:

Melyik párt adta fel eredeti elveit? Ki miatt hagyja már ő is ott ezt a pártot? Szívesen látnánk őt majd 2018 után (mert ha minden igaz gábor szögre akasztja a zakót ha veszítetek) a megüresedett elnöki posztban (vagy esetleg toroczkait akit máig nem értem hogy nem rúgtak ki még a pártból a csúnya rossz szélsőséges megnyilvánulásai miatt.... értsd igazat mond) és akkor a jobbik újra a régi lesz! Kurz bebizonyitotta hogy lehet nyerni jobboldaliként :) ti is nyerhettetek volna... Reméljük a fentebb említett leendő elnökötök által fogtok egyszer! Bízom BENNÜK!"

Úgy látom a Jobbik már nem az ami volt. Sajnos. :( Respect, Morvai Krisztinának hogy kitart az elvei mellett, s nem a politikai haszonszerzést tartja szem előtt. Ez szinte egyedülálló, és egyben tiszteletet parancsoló. Kitartást kívánok neki!"

Kedves Dóra! régebbi ismeretségünk okán tegezlek. A múltban teljes mell szélességgel kiálltam mellettetek. Most azonban ezt már nem teszem. Nem akarok személyeskedni, de mégis feltételezem Te is őrlődsz magánéleti (férjed okán) és politikai karrieri kettős éned között. Morvai meglépte, amit meg kellett, nagyon helyesen. A jövőbeli hitelességed okán szerintem számodra is ez lenne a helyes döntés. Azt az utat járni, amin párod és barátai elindultak..."

„Morvai egy jellem! felvállalta döntését, szakít a jelenlegi Jobbikkal. Nem lehet egyszerre kamatyolni és szűznek is maradni. Ön felvállalja, hogy hátat fordít a jelenlegi "néppártnak", vagy csak kármentésből hízeleg a tiszteletre méltó jogásznőnek? Lépjen kedves Dóra, "útleágazás" van!"

És így tovább. Ezek alapján nem lennénk meglepődve, ha a párt további politikusai intenének búcsút Vonának, a balfordulatával együtt, hiszen látható az, hogy ez a fajta porszívóügynöki politizálást sem a régi harcostársaik, sem a szimpatizánsok nem értékelik túlzottan.