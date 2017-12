Soros György irányítja az LMP-t is

Több szálon kapcsolódik egymáshoz Soros György és az LMP. Szél Bernadett, az ökopárt miniszterelnök-jelöltje több olyan uniós biztossal is találkozott, akik gondolkozás nélkül hajtják végre a Soros-tervet. Az LMP egyetlen EP-képviselője, Meszerics Tamás pedig hivatalosan is Soros egyik legmegbízhatóbb szövetségesének számít Brüsszelben. Meszerics korábban azt sem támogatta, hogy az unió szigorítson a terrorvédelmi intézkedésein.

Még november elején került a nyilvánosságra, hogy Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje olyan biztosokkal is találkozott Brüsszelben, akiket Soros György megbízható szövetségeseiként tartanak számon, és Magyarországot támadták. Szél egyik tárgyalópartnere az a Vera Jourová volt, aki brüsszeli biztosként személyesen találkozgat Soros Györggyel, és elismerte, az EU lépéseinek szívében a Soros-hálózat értékei állnak.

Jourová Magyarország megbüntetését követelte, és bírálta a migránspárti Soros-szervezeteket érintő átláthatósági törvényt is. Szél Bernadett Soros egy másik szövetségesével, Corina Cretuval is találkozott.

November 27-én Szél Philippe Lambertssel találkozott, aki Soros György megbízható szövetségeseként minden lehetséges alkalommal támadta Magyarországot. Az Európai Parlament zöldpárti frakciójának vezetője korábban uniós vizsgálatot követelt a magyar bevándorláspolitika miatt, és a migránsok betelepítésének híve. Szél Bernadett egyébként még 2002-ben a Soros György által is pénzelt Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület emberi jogi szervezetnek a programvezetőjekét dolgozott.

Az LMP EP-képviselője Soros egyik megbízható embere

Az LMP-ben azonban nem Szél Bernadett az egyetlen kapocs Soros Györgyhöz. Mint arról korábban beszámoltunk, két magyar európai parlamenti képviselőt, a DK-s Niedermüller Pétert és az LMP-s Meszerics Tamást nevesítette a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) égisze alatt működő European Policy Institute listája, amely az EP-ben "megbízható szövetségeseknek" tekinti az érintetteket.

Meszerics Tamás akkor azt közölte az MTI-vel: migrációs ügyben nem, de más kérdésekben keresték már meg a Nyílt Társadalom Alapítvány képviselői, és beszéltek is egymással. "Ebben az égvilágon semmi kivetnivalót nem találok, sőt büszke vagyok arra, hogy a zöld képviselőcsoport több mint felével együtt szereplek ezen a bizonyos listán - fogalmazott a politikus.

Meszerics azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy még 2017 februárjában nem szavazta meg az EP-ben az új terrorellenes intézkedéseket. Ebben többek között büntetnék azokat, akik tagokat toboroznak terrorista szervezeteknek, népszerűsítik, vagy pénzzel támogatják őket.

Hadházy Ákos botrányai

Van egy képviselő az LMP-ben, aki viszont botrányos gazdasági ügyeivel hívta fel magára a figyelmet, nem is hétköznapi képviselőről van szó, hanem a társelnökről. Ez azért különösen visszatetsző az ő esetében, mert magát a korrupció elleni harc lovagjának mutatja, miközben ki sem látszik a zavaros ügyekből.

Hadházy Ákoshoz ugyanis meglehetősen sok gazdasági botrány kötődik. Az Origo számolt be elsőként arról, hogy Hadházy Ákos édesapja is segédkezett az állami földek megszerzésében Tolna megyében. A megyei agrárkamara elnökeként Hadházy Árpád annak a Twickel Györgynek a cégeiben tölt be vezető tisztségeket, akit a helyiek csak zöldbárónak hívnak.

Twickel földterületei egyre csak nőnek, amiket strómanok segítségével szerzett meg. Ezt követően a TV2 Tények találta meg azokat a strómanokat, akik „nevükre vették" a földeket. Az is kiderült, hogy Hadházy Ákos édesanyja még 2015 végén több mint 150 hektárnyi földterületet akart megszerezni, amire több mint 30 millió forintot fordított.

Hadházyról az is kiderült, hogy imádja a repülést. Luxushobbijáról több képet is megosztott közösségi oldalán, valamint az ATV-n is részletesen beszámolt róla. Az ökopárt társelnökének környezetszennyező hobbija több párttársát is felháborította a Ripost szerint.