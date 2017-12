Belháború a Jobbikban: Alpári stílusban szállt be Vona keresztfia

Alpári stílusban gyalázta Vona Gábor keresztfia a Jobbik korábbi meghatározó arcait, köztük Morvai Krisztinát és Novák Elődöt. Szotyori-Lázár Zoltán, a párt szolnoki vezetője nemes egyszerűséggel "fingnak" nevezte őket. A Jobbikban egyre nagyobb a belső válság, egyre többen buktatnák meg Vona Gábort, mivel a párt népszerűsége a gödörben van, és a korábbi meghatározó személyiségek szerint teljes zsákutca a baloldali fordulat.

Jobb kint, mint bent! - ezzel a Shrek című rajzfilmből vett, szellemesnek szánt idézettel intézte el Morva Krisztina, Novák Előd és Gaudi-Nagy Tamás Vona Gábor politikáját érintő erőteljes kritikáját a pártelnök keresztfia, Szotyori-Lázár Zoltán. A korábban a határon túli magyarok gyalázásában élen járó szolnoki politikus legfrissebb Facebook-bejegyzésében

nemes egyszerűséggel szellentésnek, fingnak nevezte ezeket az embereket.

Ha évekkel ezelőtt azt kéri valaki tőlem, hogy írjam fel egy cetlire, kik azok a jobbikos prominensek, akiknek nincs köztünk a helye, szinte hajszál pontosan azok a nevek szerepeltek volna a papíron, akik az utóbbi időkben távoztak - írta Szotyori.

Egyre nagyobb belső feszültségek

Mint arról korábban beszámoltunk, forró lehet a talaj Vona lába alatt, hiszen, ahogy azt megírtuk, "minden idők legsikeresebb porszívóügynöke", a mostani baloldalnak udvaroló politikájának köszönhetően elérte, hogy Morvai Krisztina a Jobbik EP-képviselője nyilvánosan elhatárolódott a párttól, és kijelentette, hogy nem kívánja újra jelöltetni magát a Jobbik színeiben.

A berkeken belüli feszültség pedig nemcsak Brüsszelben, hanem idehaza is egyre erősebb, mivel Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője is megosztotta Morvai bejegyzését, és azzal kommentálta, hogy szegényebb lenne a politika 2019 után Morvai Krisztina nélkül. De felszólalt férje, a kiebrudalt Novák Előd, illetve a párt alelnöke, Torockai László is, akik mind Morvait méltatták. Azaz mindannyian szembementek a Vona és a Simicska által rájuk erőltetett színjátékkal.

Leváltanák Vonát

A forrongások nem csak a választási listára kerülés kapcsán bontakoztak ki. A Ripost írta meg, hogy az utóbbi időben több alapszervezetnél is komoly konfliktusok alakultak ki, hiszen meglehetősen sokan elégedetlenek a Vona-féle, baloldal felé közeledő politikával. A lap úgy tudja, hogy egyre több olyan feloszlatott alapszervezet és párttag van, akik már nyíltan Vona Gábor elmozdítására törekednek.



Mint ismert, Morvai Krisztina a napokban jelentette, hogy közel 10 év után szakított a Jobbikkal, az erről szóló közleményét a saját honlapján hozta nyilvánosságra. A párt európai parlamenti képviselője, egyben az egyik legismertebb arca azzal indokolta a döntését, hogy Vona Gábor politikai helyezkedésének eredményeképp a Jobbik eltávolodott attól az értékrendtől, amely a számára továbbra is változatlan.

Most pedig a Vona Gáborról reklámkönyvet író Havas Henrikről derült ki, hogy szexuális zaklató, ami hatalmas felháborodást váltott ki a Jobbikban. A Vona-dicsőítő könyv és szerzője egyre mélyíti a repedést a Jobbikban, egyre közelebb a pártszakadás.