Az alapbér emelkedésével a mozgó bérelemek is nőttek az egészségügyben

A november 1-jei egészségügyi alapbéremeléssel az ebből számított mozgóbérelemek is emelkedtek - mondta az egészségügyért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Ónodi-Szűcs Zoltán emlékeztetett, hogy az érdekképviseletekkel történt tavalyi megállapodás értelmében tavaly ősszel a szakdolgozók alapbére átlagosan 26,5 százalékkal emelkedett, míg az orvosoké bruttó 107 ezer forinttal lett magasabb. A béremelés második ütemében, idén novembertől a szakdolgozók 12 százalékkal kaptak magasabb alapbért, a szakorvosok fizetése pedig bruttó 100 ezer forinttal nőtt - ismertette.

Az államtitkár kiemelte, az orvosoknál a bértömeg 40 százaléka valamilyen pótlék vagy túlmunkadíj, és mivel ezeket az alapbérből számítják, ezek a bérelemek is emelkedni fognak. A szakdolgozóknál ez az arány 20 százalék körül van - tette hozzá. Azt mondta, egy orvos átlagosan mintegy 300 ezer forinttal kap többet, mint 15 hónappal ezelőtt.

A védőnök is egységes rendszert kapnak

A védőnők helyzetét jelenleg nem tudják bértáblában rendezni, hiszen eltérő működési formában dolgoznak, de dolgoznak egy egységes rendszer kialakításán - tette hozzá.

Ónodi-Szűcs Zoltán beszélt az alapellátó fogorvosi praxisoknak juttatandó idei 3 millió forint plusztámogatásról is. Ezzel kapcsolatban elmondta, ezt a támogatást jövőre is szeretnék adni, abban kell megállapodni, hogy milyen formában juttassák el hozzájuk.

Adósságrendezésre is jut

A kórházak adósságrendezésére is jut forrás - mondta az államtitkár. Pályázat alapján 4,2 milliárd forint jut az intézmények saját működését javító tervek megvalósítására. A forrás nagyobbik része, 45 milliárd forint is kettéoszlik, egyik feléből a 2017. augusztus 31-én lejárt szállítói tartozás kiegyenlítésére van lehetőség. Az összeg másik részét pedig egy minőségi kritériumrendszer alapján osztja ki az egészségbiztosító, az alapján, hogy a kórházak mennyire tartották be azokat a szabályokat, amelyeket az egészségpolitika korábban kért az intézményektől.