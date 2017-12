Szél Bernadett középiskolás kora óta kötődik Soros Györgyhöz

A hatalom szeretete mágnesként vonzza a választási együttműködés felé az ellenzéki pártokat, annak ellenére, hogy korábban számtalan alkalommal kizárták ennek a lehetőségét. A meglehetősen érdekes pártmozgások közepette a kommunikációs hangsúlyok is eltolódtak: a választások közeledtével a Jobbik és a Lehet Más a Politika a korábbinál sokkal vehemensebben, agresszívabban támadja a Fidesz-kormányt, miközben Soros György bevándorláspárti tőzsdespekuláns hazai tevékenységének kommentálásától tartózkodnak. Sőt. Az LMP esetében egyre erősebb a gyanú, hogy ez nem véletlen: a párt társelnökének tanulmányait és közéleti pályájának sikerességét meghatározta a Soros-birodalomhoz való kapcsolata. 16 évesen Soros-ösztöndíjat nyert, később pedig olyan szervezetekben vállalt szerepet, mint a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, és a Humanista Mozgalom, ráadásul a parlamenti szavazásokon rendre Soros álláspontja szerint nyomta a gombot.

Az LMP hétvégi, kecskeméti kongresszusáról kiszivárgott információk szerint a párt megváltoztatta választási együttműködési stratégiáját és megnyitotta kapuit a széleskörű ellenzéki együttműködés előtt. A küldöttek által elfogadott előterjesztés olyan kitételt foglal magában, hogy akkor lehet együttműködni másszervezetekkel, „ha a párt szövetségi politikája megkívánja". Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy jövőre az LMP minden különösebb indoklás nélkül visszaléptetheti jelöltjeit mások javára, ha a párt vezetése úgy dönt. Nem volt teljesen váratlan ez a döntés, hiszen az elmúlt időszak trendje az volt, hogy az ellenzéki pártok folyamatosan a sokszor elvtelen, olykor önveszélyes és a párt identitását, akár a jövőjét is fenyegető választási együttműködés irányába tartanak. Az LMP ennek megfelelően a parlamenti ülésszak kezdete óta soha nem látott vehemenciával, és agresszivitással támadja a kormányt, úgy, hogy közben Soros György hazai tevékenységének kommentálásától feltűnő módon tartózkodnak.

Sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lehet az oka Szélék pálfordulásának. A kérdés megválaszolásához nem kell messzire menni, bőven elegendő megnézni a párt miniszterelnök-jelöltjének karrierjét: középiskolás kora óta kapcsolatban van a Soros-birodalommal. Amit az országgyűlésben tökéletesen megmutatkozik. Mutatjuk!

Szél Bernadett 16 éves kora óta kötődik Soros Györgyhöz - előbb ösztöndíj, később munka a migránssegítő egyesületekben

- Szél Bernadett 2012-ben szinte az utcáról belépve, a legnagyobb tányérdobálások közepette felépítette magát az egyik legismertebb hazai női politikussá - így jellemezte korábban Schiffer András egykori párttársát, Szél Bernadettet.

Valójában messze nem pusztán az utcáról esett be az LMP-hez. Szél még gimnazistaként, 16 évesen nyert Soros-ösztöndíjat, aminek köszönhetően Connecticutban, egy amerikai elitiskolában (Choate Rosemary Hall) tanulhatott. A sorosista kaland után egyenes folytatásként következett a nemzetközi kapcsolatok képzés a mai Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén. Friss diplomásként a Philip Morris Magyarország Kft-nél dolgozott, tehát maradt a nemzetközi üzleti kapcsolatok területén. Egyébként éppen egy dohányipari multicégnél szervezte a fiatalok dohányzás-prevenciós programját. 2002-ben váltott, ettől kezdve már teljesen a baloldali társadalomjavító vonalon mozgott, hazai pályán. Előbb az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájánál volt fiatal kutató, majd a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa lett. Tudományos munkássága a klasszikus liberális témák köré szerveződött: foglalkozott korrupció-kutatással, alternatív közgazdaságtannal, családszociológiával. A perui őslakosok identitásának feltérképezése is meglehetősen érdekelte, hiszen egyik legfontosabb kutatómunkáját ebből a témából írta még 2006-ban.

A Soros-féle civil szervezetekkel is korán kapcsolatba került, hiszen 2002 márciusa és júniusa között programvezető lett a Soroshoz köthető Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületben.A „civil" szervezet egyébként azóta is a Magyarországra bevándorló, illetve innen elvándorló hazai és külföldi állampolgárok társadalmi integrációjának elősegítésével foglalkozik, vagyis nagy erőkkel támogatja a bevándorlók befogadását. „Munkánk során kialakítottunk egy olyan komplex szolgáltatási rendszert, amelynek segítségével menekültek és más külföldiek ezreit támogattuk és támogatjuk abban, hogy hazánkban új otthonra találjanak" – olvasható a szervezet honlapján. Szél később az ugyancsak Soroshoz köthető Humanista Mozgalomban tevékenykedett, amely már 2008-ban jogegyenlőséget követelt, „korlátok nélkül". És pontosan tudunk, hogy ez mit jelent.

Szél Bernadett 2012-ben lett a parlament tagja, Kaufer Virág helyét vette át. Innentől kezdve szépen lépdelt felfelé a párt ranglétráján, hiszen egy évvel később már a párt társelnöke lett.

LMP-s képviselőként rendszerint Soros György érdekeinek megfelelően nyomta a gombot: védte a spekuláns civiljeit, támogatta a lex-CEU eltörlését, nem szavazta meg a népszavazást követően a kvótákról szóló alkotmánymódosítást, a magyar-szerb határon a kerítést, valamint elutasította a jogi határzárat szigorító módosításokat. A civil szervezetekkel kapcsolatban meglehetősen élesen fogalmazott a mandiner.hu-nak adott interjújában: „amit a magyar kormány a civil szervezetekkel tesz, az botrányos." Ennél is meredekebb megnyilvánulása volt részéről, hogy

nem a független civil szféra jelenti a veszélyt Magyarországra, sokkal inkább azok a politikusok, akik ügynökként ülnek a magyar parlamentben – gyakorlatilag ezzel leügynöközte a képviselőket a tőzsdespekuláns miatt.

A Soros-egyetem kapcsán sem rejtette véka alá a véleményét, meglehetősen rámenősen védte az oktatási intézményt, amivel ismét kibújt a szög a zsákból. A CEU-t, azaz a Soros-egyetemet Magyarországgal azonosította:

Önök nem máson állnak bosszút, mint a saját fiataljaikon, nekimennek a saját országuknak. Hát semmi nem drága önöknek?"

Nemcsak a múltjában meghatározó Soros, hanem a jelenében is: sorozatban találkozik Soroshoz köthető emberekkel

Még november elején került nyilvánosságra, hogy Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje olyan biztosokkal is találkozott Brüsszelben, akiket Soros György megbízható szövetségeseiként tartanak számon, és Magyarországot támadták. Sőt, mondhatni sorra látogatta Soros embereit Brüsszelben.Szél egyik tárgyalópartnere az a Vera Jourová volt, aki brüsszeli biztosként személyesen találkozgat Soros Györggyel, és elismerte, az EU lépéseinek szívében a Soros-hálózat értékei állnak. Jourová Magyarország megbüntetését követelte, és bírálta a migránspárti Soros-szervezeteket érintő átláthatósági törvényt is. Szél Bernadett Soros egy másik szövetségesével, Corina Cretuval is találkozott. Korábban írtunk róla, hogy Jourová rajta volt a politico.eu által összeállított 20 legbefolyásosabb brüsszeli nő listáján.

November 27-én Szél Philippe Lambertssel találkozott, aki Soros György megbízható szövetségeseként minden lehetséges alkalommal támadta Magyarországot. Az Európai Parlament zöldpárti frakciójának vezetője korábban uniós vizsgálatot követelt a magyar bevándorláspolitika miatt, és a migránsok betelepítésének híve.

Dehát az egész LMP közel áll Soros Györgyhöz. Meszerics Tamást, az LMP európai parlamenti képviselőjét megnevezte a Nyílt Társadalom Alapítványok fennhatósága alatt működő European Policy Institute mint megbízható szövetségest. Meszerics egyébként idén februárban nem szavazta meg - szintén a Soros-birodalom érdekeinek megfelelően - a terrorellenes intézkedéseket az EP-ben.

Egyébként, még 2011-ben, egy szintén Soros Györgyhez köthető amerikai ingatlanügynök, Richard Field 11 millió forintot adományozott az LMP-nek, cserébe politikai elvárásai voltak a gyöngyöspataki eseményekkel kapcsolatban.