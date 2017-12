2037-ig titkosak a Soros-jelentés részletei

A "Soros-szervezetek" nemzetbiztonsági kockázatáról tájékozódott az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága csütörtöki részben zárt ülésén.

Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke az ülés után a Soros-jelentés részleteiről nem tudott beszámolni, mert azt 2037-ig titkosították. Azt viszont elmondta: a Soros-hálózat szervezetei több okból is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ezt igazolja Németh Szilárd szerint, hogy ezek a szervezetek támogatják a Magyarország és a magyar emberek biztonságát is veszélyeztető illegális migrációt, továbbá az is, hogy a karitatív, illetve emberi jogi segítségnyújtással foglalkozó szervezetek a politikába is beszálltak: nyilatkozataikban és tevőlegesen is támadják a magyar kormány illegális migrációval kapcsolatos politikáját - fejtette ki.

Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke szerint az ülésen "kiderült, nincs Soros-terv", a Soros-szervezetek semmilyen nemzetbiztonsági kockázatot nem jelentenek. Az LMP-s Szél Bernadett indokolatlannak tartotta azt is, hogy ebben az ügyben zárt ülést tartottak.

Szivárvány koalíció

Németh Szilárd úgy látja, hogy a Soros Györggyel kapcsolatos kérdésekben "szivárvány koalíció" alakult ki a testület MSZP-s elnöke, valamint ellenzéki tagjai (LMP, Jobbik) között. Ezzel együtt a testület fideszes alelnöke felháborodását fejezte ki amiatt, hogy az LMP miniszterelnök-jelöltje "pökhendi módon, asztalt csapkodva" próbálta addig faggatni a szolgálatok képviselőit, amíg azt a választ hallja, amit szeretne. A kormánypárti politikus szerint viszont Szél Bernadett hiába tette fel ötször ugyanazt a kérdést Soros Györgyről az AH főigazgatója minden alkalommal ugyanazt a választ adta.

Terrorfenyegetettség

Az aktuális nemzetbiztonsági kérdések között az év végi ünnepek, ünnepi rendezvények miatt az európai terrorfenyegetettségről is tájékoztatást adott a testületnek mások mellett Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, Kiss Zoltán, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, Pásztor István, az Információs Hivatal főigazgatója és Papp Károly országos rendőr-főkapitány.