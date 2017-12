Ekkor lehet az erzsébetvárosi rerendum

Dr. Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere beszélt a Heti TV-nek a közelgő napok és az ünnepek feladatairól, valamint azokról a kötelességekről, amit minden embernek teljesítenie kell.

Most a hétvégén avatjuk fel a Vereckei hágón található oltárt, amit sikerült a legutóbbi rombolás után felújítanunk. Itt az avatás mellett egy ökumenikus mise keretében meg is áldjuk ezt az emlékhelyet mondta a Heti TV Pirkadat című műsorában Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere. Sokan lesznek ott, az oltárt készítő művész, a helyi egyházak képviselői, a nagydobronyi gyermekotthon lakói. Erre azért lesz szükség, mert ezt az oltárt korábban ukrán nacionalisták rongálták meg, én amikor legutóbb jártam ott, akkor döntöttem el, hogy ezt az oltárt helyre kell állítatnom a nemzetünk becsületéért is - tette hozzá.