Meg kell találni a fogyatékos emberek helyét az automatizálódó világban

Az automatizáció, a gyorsuló technológiai átalakulás mind a gazdaság-, mind a társadalompolitikát alapvető kihívások elé állítja majd a következő években, és ebben az új, más készségeket kívánó világban meg kell találni a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek helyét – jelentette ki Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. konferenciáján.

Czibere Károly a Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása című rendezvényen azt mondta, már ma fel kell készülni a jövőre, ezért az idén 161 millió forinttal futó pályázat keretét jövőre 228 millióra emelik.

A cél, hogy a menedzserek ne csupán anyagi érdekből, a büntetés elkerüléséért vonjanak be fogyatékos embereket a foglalkoztatásba, hanem ez belső értékké váljon. Bár a pozitív ösztönzők is fontosak, a hosszú távú eredményességet a társadalmi és a munkáltatói attitűd megváltozása garantálhatja. Ez olyan terület, ahol találkozik a gazdaság- és a társadalompolitika. A gazdasági növekedés jelenlegi szintjét nem tudjuk majd fenntartani, ha nem mozgósítunk valamennyi tartalékot – mondta, megjegyezve: már ma is több ágazat szenved munkaerőhiányban. A gazdasági válság éveiben kialakított, foglalkoztatási rehabilitációt érintő állami szabályozást egészen más munkaerőpiaci körülmények kezelésére hozták létre.

Az államtitkár úgy vélekedett, hogy a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik legfontosabb eszköze a foglalkoztatás.

Megköszönte a szakembereknek, civil szervezeteknek, hogy az elmúlt időszakban sokat segítettek abban, hogy a szolgáltatásokat az átalakuló munkaerőpiachoz igazítsák.

A jövőre készülni közös felelősség. Az információs technológiai forradalom valószínűleg növeli majd a hatékonyságot, és a mainál is több lehetőséget tud nyitni a fogyatékos embereknek – mondta Czibere Károly.

Közölte, hogy az elmúlt hat évben megduplázódott a fogyatékos emberek foglalkoztatási rátája. A feladat az, hogy továbbra is ugyanilyen erősen ösztönözhessék a megjelenésüket a munkaerőpiacon, ez a kérdés gazdaságpolitikai vetülete. A másik dimenzió a társadalmi integrációról szól: egy befogadó, összetartó közösségben a fogyatékos emberek egyenrangúsága, aktivitása alapvető feltétel.

Giflo H. Péter, a nonprofit kft. ügyvezetője azt mondta, szervezetük elkötelezett a mellett, hogy mindenkinek munkalehetőséget biztosítson.

A programismertetőben azt írták: a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtése, beleértve a foglalkoztatást is, nagyon aktuális téma. A tanulmányok elvégzése után a pályakezdő fiatalok nagy részének nehézséget okoz az átlépés a munka világába, és ez különösen igaz a fogyatékos fiatalokra. Ehhez kapcsolódva a nonprofit kft. az Emmivel együttműködésben márciusban indította el programját, amellyel a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrációját elősegítő projekteket kívánnak támogatni.

Egymásra épülő foglalkoztatási rehabilitációs rendszer alapjait szeretnék megteremteni, amely a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerőpiaci beavatkozások kidolgozására, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának bővítésére, a társadalmi szemléletformálásra.

A program négy komponensből áll: oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása; atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása; foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján; valamint a Duo Day - Neked munka, nekem álom 2017. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása.