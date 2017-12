Anális szexet akart, most már védekezik és össze-vissza beszél Havas Henrik

Nevetséges és voltaképpen zavarbaejtő interjút adott a Jobbik internetes tévéjének Havas Henrik, aki (legalábbis egyelőre) az ATV műsorvezetője. Nem saját tévéjében érezte szükségesnek, hogy megkísérelje magát tisztázni a súlyos vádak alól, hanem elment a Jobbikhoz. Ugyanis saját munkahelyén sem számíthatott ennyi megértésre. Sőt, ott nyilván senki nem hízelgett volna neki. Havas Henrik pontosan olyan identitását vesztett ember, mint amennyire identitását vesztett párt a Jobbik. A kacskaringós politikai múltú, Kádár-kedvencből liberálissá vedlett Havas a radikális párt reklámembere lett. Igaz, a radikális pártból pedig - cicasimogató elnöke segítségével - egy baloldal felé törleszkedő csoport. Így persze érthető, hogy Havas már hozzájuk tartozik és (kizárólag) a Jobbik-tévészerűségnek ad interjút. És az is, hogy egy identitását vesztett ember csak ilyen hebegésre, dadogásra képes. Olyan 13 percről van szó, amit még nézni is kínos.

Az Egyszerűen nem kapok levegőt című interjú egyetlen őszinte mondata maga a cím. Havas Henrik tényleg nem kap levegőt.

Nem kell pszichiáternek lenni hozzá, hogy lássuk: álkönnyed pózt próbál felvenni, nagyképűen keresztbe teszi a lábát, de irgalmatlanul ideges, izzad, össze-vissza beszél. Ahogy a tetten ért ember beszél. A lebukott ember.

Ügyvédje feltehetően két dolgot kötött a lelkére: az egyik, hogy hangsúlyozza, nem szexuális zaklatásról, hanem "csak" verbális szexuális zaklatásról van szó. Holott ez csacsiság: nem szexuális zaklatás, ha anális szexre akarja rávenni alkalmazottját valaki? És nem zaklatás, ha azzal fenyegeti, hogy tönkreteszi a karrierjét, ha nem fekszik le vele?

A másik, hogy magyarázza meg az egyébként megmagyarázhatatlant, hogyha nem igaz, amit egykori titkárnője, Baukó Éva állít, akkor miért nem perel. Hiszen ez egy súlyos vád. A titkárnőjét zaklatta, szemérmetlenül és agresszíven. Miért tűri el, hogy rágalmazzák?

A magyarázat viszont elég ostobácska: sajnálja Baukót, van elég baja Baukónak, ezért nem perel. Meg túl hosszú ideig tart egy ilyen per. Ezért inkább bujkál, ezért inkább nem megy el saját könyvbemutatójára, ezért inkább elveszti akár állását is. Nevetséges. (Az ATV vezérigazgatójának nyilatkozatából ugyanis azért nem nehéz kihámozni, hogy lesz vizsgálat és feltehetően nem fog eltűrni a tévéjében egy lebukott, gátlástalan szexuális zaklatót).

Havas Henrik (a "tanár úr") kommunikációs szakemberként is megbukik. Az alapötlete még logikus is: nem megy bele a részletekbe. Ez a taktika. Az már persze primitív viselkedés, hogy úgy beszél áldozatáról, hogy: leszarom. De az egyenesen szánalmas, hogy mennyire nem tudja következetesen végigvinni taktikáját a Jobbik-tévé beszélgetésében. Nem hajlandó semmit részletezni, mondja taktikájának megfelelően, de néha elfeledkezik erről és belemegy mégis a részletekbe. És persze akkor azonnal hazudik. Téglagyári igazgatónak nevezte Baukó Éva apját vagy nagyapját, mert szerinte őket ismerte - Baukó Éva aztán elmondta, hogy ez nem igaz, nem volt egyikőjük sem igazgató a téglagyárban. Később azt állítja Havas, hogy nem volt Baukó Éva a titkárnője. Baukó Éva viszont azt mondta, hogy volt, ráadásul csomó embernek így is mutatta be.

De egy identitását vesztett ember hogy is tudna következetesen ragaszkodni a taktikájához? Havas Henrik egyszerre szégyelli magát, hogy a Jobbik youtube-csatornának nyilatkozik egy - fogalmazzunk finoman - nem Walter Cronkite-nak. És ugyanakkor utolsó bizalma is a Jobbikban van, hogy majd valahogy megvédik, majd azt mondják, ez csak politikai lejáratás. A mindig magát nagyképűnek mutató Havas Henrik a "műsorvezetőt" egyszer szemtől-szemben meg is dícséri. "Magának van igaza". Érthető. Most már csak a Jobbikhoz tud menekülni. (Esetleg a 444-hez, mert állítása szerint Soros blogja neki ad igazat, ezért nem is írják meg.)

Havas Henrik mindig szeretett nagy dimenziókban gondolkodni. Vele kizárólag csak miniszterelnökök foglalkozhatnak, az ő sorsáról együttesen dönt Donald Trump, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin egy háromnapos nemzetközi szimpóziumon, aminek egyetlen napirendi pontja: Havas Henrik. Hát persze.

És most ez a nagyravágyó újságíró, aki 68 éves korára egy hatnapos Horn Gyula-államtitkárságnál nem tudott sohasem közelebb sündörögni a valódi politikához, a valódi döntésekhez, most tényleg befolyásolni tudja a politikát. A Jobbik politikáját. Havas Henrik botránya hihetetlenül meggyorsíthatja ugyanis a Jobbik szétesését.

Egy régi Jobbik-szimpatizáns számára ennél jobban semmi sem szembetűnőbb, mint hogy a választás előtt hónapokban, a pártelnök reklámkönyvét a Kádár-Horn-Medgyessy-Gyurcsány-világ jelképe írja. Egy radikális szavazó, aki eddig megpróbálta nagy nehezen túltenni magát azon, hogy egy szemtanú szerint olyan partikra járt a korábban homofób dolgokat kiabáló Vona Gábor, ahol férfiak szórakoztak egymással, ha megpróbálta valahogy túltenni magát azon is, hogy válik egyre szánalmasabbá Vona, amikor cicusokkal és nyuszikkal bohóckodik, hogy hiteltelenedik el, amikor a balliberálisoknak udvarol, ha megpróbált nem gondolni arra, hogy Simicska hogy vette meg Vonát és a pártot és csalássorozatával hogy tette tönkre - de Havas már végképp nem magyarázható. A Jobbik tábora egyre fogy, Vona lehet, hogy a választásokig sem tud maradni. És igen, ebben Havasnak szerep jutott.

Sőt. Eddig csak vitatható politikai múltja és "írói" munkássága (Kelemen Anna-könyvek meg alkotásai a prostituáltakról) teszi elfogadhatatlannak személyét egy átlagos Jobbik-szavazó vagy éppen egy nem Simicska kezébe került jobbikos politikus számára.

De most már egy össze-vissza beszélő, hazudozó szexuális ragadozóról van szó, aki anális szexre akarja rávenni a neki kiszolgáltatott beosztottját, utána pedig reménybeli karrierje tönkre tételével fenyegeti,

Havas Henrik arra a csodára volt képes, hogy borzalmas bukásával egyúttal életműve csúcsára is feljusson. Végre tudja a politikát is befolyásolni. Egy (egyébként szakadék felé zuhanó) pártot végképp tönkre tett.