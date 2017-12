A Soros-terv létezik, Európában pedig nincsen demokrácia – erről is beszélt a Figyelőnek adott exkluzív interjújában Maróth Miklós. Az akadémikus, orientalista a szíriai polgárháborúról is beszélt és azt is elmondta: a béke első számú feltétele az lenne, hogy a Nyugat hagyjon fel a folyamatos beavatkozással.