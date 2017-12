Tudni kell, miből működnek a civil szervezetek

A megkérdezettek többsége egyet ért a civil törvény módosításának azon pontjával, hogy a civil szervezetek finanszírozását szigorúbban kellene ellenőrizni – ez derül ki a Figyelő által publikált legfrissebb Századvég-kutatásból. A felmérés azt is megmutatja, hogy még mindig toronymagasan vezetnek a kormánypártok.

A lakosság csaknem háromnegyede, 74 százaléka támogatja a civil törvény módosításának azon pontját, hogy az úgynevezett NGO-k külföldi támogatását átláthatóbbá tegyék. A civil törvény módosításának támogatói között a kormánypártok szimpatizánsai mellett az MSZP és a Jobbik táborának szimpatizánsai is megtalálhatóak.

A pártok támogatottságát is vizsgálta a Századvég, legfrissebb kutatásukból az is kiderül, hogy tovább erősödtek a kormánypártok. Az elmúlt egy hónapban a Fidesz-KDNP a teljes népességen belül két százalékkal növelte előnyét, így jelenleg 36 százalékon állnak. A Jobbik 9, az MSZP 8, az LMP 7 százalékon áll. A Demokratikus Koalíció 4 százalékos támogatottságával, az Együtt és a Párbeszéd pedig 1-1 százalékos támogatottságával jelenleg nem jutna be a parlamentbe a Századvég kutatása szerint. A felmérésből az is kiderül, hogy a biztos pártválasztók körében a Fidesz 51, míg a

Jobbik 15, az MSZP pedig 14 százalékon áll.