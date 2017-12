'Fogja már meg!' - jelentkezett Havas Henrik újabb áldozata

Molnár Anikó a TV2 Tényeknek adott exkluzív interjút, melyben elmondta, hogy Havas Henrik többször is zaklatta szexuálisan. Közös munkájuk idején vibrátor és ízesített óvszer is ki volt mellé készítve. Ráadásul Havas megcsókolta, és arra is kérte, fogja meg a péniszét. Miután Baukó Éva a hét elején arról beszélt, hogy Havas trágár módon zaklatta, Havas Henrik először annyit mondott, hogy leszarja, mit mond Baukó Éva, később össze-vissza kezdett védekezni és alapvetően a Jobbik mögé próbált bújni. Ugyanis a napokban jelent meg Havas Henrik propagandakönyve a Jobbik elnökéről.