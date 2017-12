Minden részletre kiterjedő interjút adott Molnár Anikó tévés személyiség, a korábbi Nagy Ő a TV2 hírműsorának, a Tényeknek arról, hogyan zaklatta őt tíz évvel ez előtt Havas Henrik. Molnár Anikó elmondta, hogy egy alkalommal Havas megfogta a kezét, és a saját nemi szervére tolta azzal a felszólítással, hogy „fogja már meg”. Molnár Anikó Baukó Éva után egy héten belül a második, aki szexuális zaklatással vádolta meg az egykori Kádár-kedvenc, később balliberális, de legutóbb éppen Vona Gábor jobbikos pártelnökről propagandakönyvet író Havast.

Mint ismert, tegnap este óta már nem csak Baukó Éva, hanem Molnár Anikó is szexuális zaklatással vádolja Havas Henriket. A Nagy Ő egy héten belül a második, aki névvel és arccal vállalta, hogy áldozata volt a magát "tanár úrnak" nevező tévés erőszakos közeledésének.

Molnár Anikó erről először Tv2 Tények tegnapi műsorában beszélt, majd részletesen késő este a Tények Extrában idézte fel a történetet. Molnár Anikó azt mondta, hogy a szexuális zaklatás közel tíz évvel ezelőtt történt, amikor Havas könyvet írt róla. Akkoriban ennek kapcsán sokszor fel kellett mennie hozzá az irodájába. Molnár hangsúlyozta, hogy soha, semmilyen vonzalmat nem érzett Havas iránt, ezért is volt számára különösen kellemetlen az a helyzet, hogy Havas rendre maga mellé ültette egy kanapéra. Molnár nem értette, hogy erre miért van szükség, de Havas annyival reagált a helyzetre, hogy üljön már ide, ne csinálja már!

Molnár eleget tett a kérésnek annak ellenére, hogy nem kívánta ezt a fokú bizalmaskodást. Bevallása szerint félt és nem tudta kezelni a szituációt. Egy alkalommal Havas megrakadta a karját, majd hirtelen áttolta az ölébe. Amikor Marsi Anikó riporter visszakérdezett, hogy pontosan hová, Molnár azt mondta, hogy farmernadrágon keresztül a hímtagjára, azzal a kísérőszöveggel, hogy fogja már meg.Molnár elmondása szerint ezek után visszavette a kezét.

Egy másik esetet is elmesélt, amikor Havas hozzá ment el a könyvhöz szükséges hangfelvételek ürügyén. A „tanár úrnál” viszont volt egy fekete nejlonzacskó, amelyet átnyújtott neki. Miután átvette és belenézett, meglepődve tapasztalta, hogy a zacskóban egy becsomagolt vibrátor volt, mellé beszórva pedig néhány óvszer és egy tubus síkosító is. Havas azzal indokolta az „ajándékot”, hogy ő ilyen b*szatlan nőt még nem látott. Azt is közölte Molnárral, hogy a szexuális segédeszközt a sofőrjével vásároltatta, és külön megkérte rá, hogy olyan darabot szerezzen be, amely kifejezetten kedveltnek számít a nők körében. Molnár most ezt úgy kommentálta, hogy Havas akkori húzása a nők teljes megalázásáról tanúskodott. Az a teljes felvétel alatt kitapintható, hogy Molnár jelenleg, tíz év távlatából is nehezen beszél az átélt élményekről. Zavarában többször felnevet, és a beszéde is elakad. Marsi Anikó erre rá is kérdezett, hogy annak idején is mosolygott-e a történteken, amire Molnár kategorikusan kijelentette, hogy nem, inkább szánalmasnak találta, de többet nem tudott kezdeni a helyzettel. „Ha most itt ülne mellettem, 120-szal verne a szívem és ez nem egy kellemes érzés” - jegyezte meg.

Marsi azt is felvetette, hogy miután ez már a sokadik megalázó helyzet volt Molnár és Havas együttműködésében, miért nem hagyta ott. Erre úgy reagált, hogy akkor már nyakig voltak a munkában és szerződést kötött Havassal. Úgy próbálta rendezni ezeket az ügyeket, hogy nem hozakodott elő velük.

De az is megtörtént, hogy egyszer, mikor Havas irodájában végeztek a napi teendőkkel és Molnár távozott volna, Havas az ajtóban váratlanul szájon csókolta. „Én csak néztem, hogy ez most mi volt és miért” - kommentálta ezt az esetet. Kifejtette, hogy a probléma az, hogy Havasnak van egy olyan erős kisugárzása és magabiztossága, amely félelmet keltett benne. Az ilyen esetek után inkább csak az az érzés alakult ki benne, hogy rendben, ez megtörtént, de most már hadd menjen. Mikor kilépett Havastól mindig megkönnyebülést érzett, de amikor újra kellett találkozniuk, előzetesen feszült volt. Nem értem, hogy mindezt miért nem vette észre rajtam, hogy nekem ez nem pálya, nem akarom, hogy megcsókoljon, hogy a gatyáján keresztül fogdossam, nem akarok melléülni. Ezt látnia kellett volna. Molnár Anikó úgy fogalmazott, hogy Havas tetteire lehet molesztálásként és szánalmas udvarlásként is tekinteni. Ezt nem tudja eldönteni, de szerinte Havasnak észre kellett volna vennie magát. Marsi Anikó megkérdezte Molnár Anikótól, hogy mit szólt ahhoz, ahogy Havas Baukó Éva hétfőn tett bejenetésére (a Való Világ egykori szereplője ugyancsak zaklatással vádolta meg) reagált, miszerint Havas „szarik bele”. Mit várhattunk tőle?

Molnár ugyanakkor kifejtette, hogy ha ő lenne Havas Henrik helyében, inkább azt mondta volna, hogy igen, „Évi egy nagyon jó csaj”, elgyengült és bocsánatot kér. „Az én mostani szavaimra is így reagálnék” - tette hozzá, de sok reménye ennek kapcsán nincs. Szerinte Havas ezúttal is „leszarja” majd, mert nem olyan személyíség, akinek lelki traumát okozna, hogy beletipor másokba. Marsi kérdésére azt is elmondta, hogy nem fél Havastól, ha beperli a nyilatkozatáért, áll elébe és a hazugságvizsgálatot is vállalja. Én megesküszöm, hogy mindez megtörtént. De őt is megkérdezném, hogy megesküszik-e, hogy ez nem így volt?

Szexuális zaklatásból politikai botrány

Havas Henrik ügyének van ugyanakkor egy nem megkerülhetetlen leágazása is, ugyanis nem pusztán abúzusról beszélhetünk, hanem egy politikai botrányról is. A „tanár úrnak” ugyanis éppen a napokban jelent meg a Jobbik elnökéről, Vona Gáborról írt könyve. A mű megszületését Vona egyértelműen úgy használta fel, mint egy újabb bizonyítékát annak, hogy az antiszemita és cigánygyűlölő párt baloldali fordulata sikerrel ment végbe, hiszen a balliberális elit egyik meghatározó alakja, Havas Henrik a szerzője a róla szóló könyvnek. Sőt, Havas is úgy kampányolt ennek kapcsán, hogy Vona Gábor egy abszolút vállalható politikus és arra is utalt, hogy maga is a Jobbikra szavaz majd 2018-ban.

Csakhogy Havas Henrik szexuális kényszerítési ügyei a dicsőségesnek gondolt egymásra találást utóbb kínossá, kifejezetten károssá formálták át Vona Gábor számára.

Így tehát a Jobbik elnöke igen szorult helyzetben van, mert egy olyan embert engedett magához közel, akire ráillik a „szexuális ragadozó” leírás, és most attól a Havastól kellene elhatárolódnia, akiről néhány napja még rendkívül pozitívan nyilatkozott. Mindezt úgy, hogy közben a Jobbik európai parlamenti képviselője ellen vádat emeltek kémkedés, költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt, az Állami Számvevőszék pedig megállapította, hogy a párt 331 millió forint tiltott támogatást fogadott el Simicska Lajos oligarchától.

Úgy tűnik, 4 hónappal az országgyűlés választások előtt a kör bezárult, Vona Gábor végképp csapdába ejtette saját magát.