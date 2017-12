Már zsidózik is Havas Henrik a Jobbik tévéjében

Újabb interjút adott – ki másnak – , a Jobbik internetes tévéjének Havas Henrik. Az interjú azért különösen mulatságos, mert péntek délután készült, és akkor még nem tudhatta Havas, hogy hamarosan egy második nő is szexuális zaklatásokkal fogja vádolni. Mulatságos, mert így még nyilvánvalóbb, hogyan hazudozik, de szánalmas is látni a lebukott ember vergődését. A Jobbik tévéjében próbál a balliberális oldal felé gesztusokat tenni. Azzal a végtelenül primitív és kabarétréfákban is sokszor idézett technikával: „nekem vannak zsidó barátaim”.

Hogy szerinte mennyire mindenki mellette áll az ATV-ben, azzal bizonyítja: egy Borgula nevű „zsidó barátjára” hivatkozik, aki színházrendező és aki (ha jól raktuk össze a konfúz mondatokat) vendége lehetett Havasnak egy pénteken felvett műsorban. Hogy jut eszébe Havasnak beszélnie egy stúdióvendége származásáról? Értjük, persze, hogy értjük, hogy szándéka szerint ez az – úgymond – pozitív mondat, azt akarja bizonyítani, hogy hiába írt propagandakönyvet az antiszemita és cigányellenes Jobbik elnökéről, attól ő még nem rasszista. És könyörög, hogy balliberális barátai védjék meg. De kétségbeesett kapálózásában sem érzi, hogy mennyire visszás így beszélni? Hogy voltaképpen zsidózik?

Havas Henrik nevetséges magyarázkodásba kezd arról is, hogy perel-e, vagy sem. Pontosan tudja, hogyha nem perel, elismeri, hogy a vádak igazak. A nem per az maga a beismerés. Ezért hosszú monológba kezd, hogy ugyan perelni fog, de nem Baukó Évát, egyik vádlóját, bár lehet, hogy őt is, hanem az egyik újságot. Felidézi, hogy korábban már nyert sajtópert, de sokáig tartott és a sok millió forint nem érdekli. A gazdagsággal való hencegés után pedig jön a klasszikus havasizmus, azaz a hazudozás: a Fidesz felkérte kommunikációs tanácsadónak 2011-ben, de nem vállalta, és meg is mondták neki, hogy ezért bántják. A Kádár-rendszer jobbágya, Horn Gyula államtitkára, a Heti Hetes katonája, mégis milyen tanácsokat tudna adni egy polgári kormánynak? Esetleg nem kérte fel Donald Trump is tanácsadónak? Vagy Ferenc pápa?

Kérdés, hogy az ATV meddig tűri el a szexuális zaklatót. Az ellenzéki média fülét-farkát behúzva hallgat, Soros és Simicska médiája meg sem mer nyikkanni. Egy hősük bukott el. Nagy a veszteség. Az ATV viszont Havas munkahelye. Valamit tenniük kell. A Vígszínház a második áldozat megjelenése után néhány órával megszabadult Marton László főrendezőtől. A Budapesti Operettszínház egy nappal azután, hogy egy áldozat névvel és arccal megjelent, kirúgta Kerényi Miklós Gábor művészeti vezetőt. Pénten este fél hét óta tudjuk, hogy Baukó Éva nem egyedüli eset (bár természetesen egy is sok!). Péntek este fél hét óta már két fiatal nőről tudjuk, hogy Havas Henrik zaklatta őket. Sőt, utóbbit, Molnár Anikót fizikailag is inzultálta, nemcsak anális szexel provokálta és a karrierje tönkretételével fenyegette.

Eltelt egy nap. Várjuk, hogy megnyugtató döntést hozzon az ATV.

És aztán Havas Henrik tűnjön el a közéletből.