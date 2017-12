Hétfőn döntenek Havas Henrik sorsáról az ATV-ben

Németh Szilárd, az ATV vezérigazgatója hétfőn egyeztet arról, hogy indítsanak-e vizsgálatot Havas Henrik ügyében, akit már két ismert nő vádol szexuális zaklatással. Kiderült az is, hogy Havas Henrik nem mondott igazat, amikor azt írta a Facebookon, a vezérigazgató megígérte neki, hogy az ATV egy őt támogató nyilatkozatot fog közzétenni.

Baukó Éva bejelentése után Németh Szilárd azt mondta, hogy az erőszak minden fajtáját elutasítják, de a konkrét ügyben egyelőre a televíziónál hivatalos eljárás nem indult, ettől függetlenül tájékozódnak az érintettektől. Miután újabb televíziós személyiség, Molnár Anikó vádolta meg szexuális zaklatással Havas Henriket, arra voltunk kíváncsiak, most már indítanak-e vizsgálatot a szexuális zaklatással vádolt ATV-s műsorvezetővel szemben.

„Hétfőn a vezetőséggel a sajtóban megjelent cikkeket átnézzük, és néhány napon belül döntünk a hogyan továbbról. Nyilván új hírek jelentek meg a sajtóban, ezekről még nem tudtunk beszélni. Még egyszer azt tudom mondani, amit korábban is mondtam, és ebben következetesek leszünk: amennyiben beigazolódik bármelyik kollégánkról is - és most általánosságban beszélek - hogy egy szexuális zaklató, és ez egyértelműen bizonyítást nyer, akkor azt nem tűrjük meg az ATV-ben"

Arra a kérdésre, hogy mit tekintenek „egyértelmű bizonyításnak", Németh Szilárd azt mondta, nem fogják megvárni az esetleges bírósági eljárásokat.

„Mi magunk megvizsgáljuk, és az alapján döntünk. Arról, hogy ebben a konkrét esetben lefolytatunk bármilyen vizsgálatot, a vezetőség meghallgatása után döntök. Most hétvége van, mindenki a családjával van."

Havas Henrik korábban azt írta a Facebook-oldalán, hogy a csatorna kiáll mellette, és egy támogató közleményt is közzé fog tenni. Németh Szilárd kérdésünkre azt mondta: ő ilyet nem ígért.

„Havas Henrik ezt a nyilatkozatát nem egyeztette az ATV-vel, az említett telefonbeszélgetés arról szólt, hogy én elmondtam neki, hogy mit fogok nyilatkozni a sajtóban. Erre ő úgy emlékszik, hogy támogató közleményt adunk ki."