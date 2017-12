Vágó István dadogott, Hernádi Judit inkább hallgat Havas Henrikről

Továbbra is "síri csend és hullaszag" jellemzi a balliberális oldalt Havas Henrik zaklatási ügyeiben. Mint ismeretes egy héten belül két ismert televíziós személyiség, Baukó Éva és Molnár Anikó is beszámolt arról, hogy a "tanár úr" zaklatta őket és erőszakosan visszaélt a helyzetével. Az esetnek van politikai vetülete is, mivel pár napja jelent meg Havas könyve Vona Gáborról, amivel az antiszemita Jobbik elnöke azt akarta bizonyítani, hogy már megváltoztak és teljesen elfogadhatóak a baloldaliak számára is, hiszen lám egy baloldali újságíró szentel könyvet a kutyákat-macskákat simogató pártelnök fordulatos életének.