Azt se tudja az MSZP elnöke, melyik pártban van Karácsony Gergely

Az Együtt elnökeként mutatta be és hívta a színpadra Karácsony Gergelyt az MSZP elnöke, Molnár Gyula az MSZP egyik rendezvényén. A jelenet hihetetlenül kínos volt, nem csak azért, mert Karácsony a Párbeszéd nevű pártocska elnöke, hanem azért is, mert az Együtt éppen most szakított a Párbeszéddel, pont azért, mert Karácsony felajánlkozott az MSZP-vel közös miniszterelnök-jelöltnek.