Sajnálja Havas Henrik balliberális bírónő ismerőse, hogy őt nem fogdosta

Megdöbbentő módon reagált a lebukott szexuális zaklató, Havas Henrik állandó ATV-s vendége, Sándor Zsuzsa nyugdíjas bírónő, Havas zaklatási ügyére. Miután Baukó Éva és Molnár Anikó is elmondta, hogyan molesztálta őket gyomorforgatóan a tévés, Havas haknitársa elvicceskedte a kérdést, azt mondta, sajnos Havas az ő fenekét nem fogta meg.

Az újabban jobbikossá vált, korábban balliberális értelmiségi, Havas „tanár úr” nagy bajban van. Pár napon belül két ismert nő is azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a tévés szexuálisan zaklatta őket. Először a Való Világ korábbi szereplője, Baukó Éva mondta el azt, hogy az újságíró anális szexre hívta fel, és mikor Baukó ezt megtagadta, Havas kirúgta és megfenyegette, hogy tönkreteszi a karrierjét.

Tegnap robbant a második bomba, hiszen kiderült, hogy Havas nem csak őt, hanem Molnár, „Nagy Ő” Anikót is molesztálta. Molnár Anikó a Tv2 Tényekben mondta el azt, hogy amikor Havas könyvet írt róla évekkel ezelőtt, többször agresszíven közeledett felé, vibrátort vett neki ajándékba, egy alkalommal rátette a nő kezét a hímtagjára, egy másik alkalommal pedig erőszakkal meg is csókolta. Kíváncsiak voltunk, hogy a mélyen hallgató liberális értelmiségieknek mi a véleménye az ügyről, ezért elsőként felhívtuk Sándor Zsuzsa ex-bírónőt, aki Havas műsorának rendszeres vendége. Meglepő választ kaptunk.

Nincs véleményem, mivel nem tudok semmit az esetről." Aztán vicceskedve megjegyezte, hogy Sajnos az én fenekemet egyszer sem fogta meg."

Nem tudjuk, hogy Baukó Éva és Molnár Anikó is tud-e ilyen jól humorizálni a szellemesnek szánt válaszon. És persze az is kérdés, hogy adott esetben a bírónő, tudott volna ilyen jót derülni, ha hasonló szituációba kerül az egyik felettesével karrierje során.

Ez a kéretlen poénkodás, azért is elgondolkodtató, mert a bírónő, a Marton ügy kapcsán, maga is azt írta a blogján, „Nagyon bátor tettnek tartottam Sárosdi Lilla első, második és talán még a harmadik megszólalását is.

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezután a bírónő hosszasan beszél az „érem mindkét oldaláról”, és részben meg is védi Marton Lászlót. Azonban Sándor Zsuzsa maga is megjegyzi az alábbiakat az eset kapcsán: Számos névvel, vagy név nélkül elmesélt történetből számomra az derült ki, hogy Marton – elfogadva igaznak a beszámolókat – a tekintélyét, pozícióját, az őt körülvevő áhítatos tiszteletet használta ki. Olyanoknál is, akik még csak nem is függtek tőle igazán, hiszen még főiskolások sem voltak, csupán a színházért rajongó fiatalok."

Megint meg kell állapítanunk azt, hogy a balliberális értelmiség kettős mércét alkalmaz, hiszen míg Sárosdi Lilla esetén még bátor kiállásról beszélt Sándor Zsuzsa, most már csak az eset elviccelésére futotta a bírónőtől.

Pedig jogászként ő pontosan jól tudja, hogy mindenkinek egyforma emberi méltósága és ebből fakadó emberi jogai vannak: Sárosdi Lillának és Baukó Évának, vagy Molnár Anikónak is. Így ők is megérdemlik, hogy komolyan beszéljünk az amúgy komoly esetről.

Havas természetesen mellé- és összevissza beszél, így továbbra is kiváncsian várjuk, hogy előálljon valamilyen értelmes magyarázzal, esetleg bocsánatkéréssel. És elsősorban arra, hogy meddig tűri el az ATV a lebukott szexuális zaklatót a képernyőjén.

Az ügy nem csak Havasnak, a Jobbiknak is kínos, ugyanis pár napja jelent meg Havas könyve Vona Gáborról, amellyel a korábban szélsőséges párt elnöke bizonyítani akarta, hogy ők már megváltoztak, hiszen, lám, egy liberális újságíró is könyvet szentelt a szélkakas pártelnöknek. Így könnyen ráéghet Vonára is a zaklatási ügy. Az amúgy is szakadóban lévő Jobbiknak Havas Henrik viheti be az utolsó ütést.