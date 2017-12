Újabb vallomás bizonyítja, hogy Havas Henrik szexuális zaklató

Megerősítette Baukó Éva szavait a Havas Henrik által elkövetett szexuális zaklatásról Baukó Éva édesanyja, aki a TV2 Tények című hírműsorának nyilatkozott. Azt mondta, hogy amikor a zaklatás történt, a lánya minden nap felhívta őt és elmondta, mire akarta rávenni Havas.

"Én már annak is örülnék, ha beismerné és bocsánatot kérne" - mondta Havas Henrikről Baukó Györgyné. Azt mondta, ők is naponta átélték azt, ahogy Havas zaklatta a lányukat, mert Éva naponta telefonált haza és tanácsot kért, hogy mit csináljon. Volt, hogy nem csak őt, hanem a nagymamáját is felhívta."Mondta, hogy gyomorideggel jár be dolgozni" - mondta Baukó Éva édesanyja. "Még a nagymamáját is felhívta, mondtuk neki, hogy hagyja ott".

