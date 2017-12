Állatos pornóról, pedofilokról, prostituáltakról beszélt Havas Henrik

Megdöbbentő adást produkált Havas Henrik. Előző nap felvett, heti műsorát szombat este lehetett megnézni az ATV-n, és minden túlzás nélkül gyomorforgató lett. Az ATV feltehetően érzi, hogy a lebukott szexuális zaklató már nem vállalható, ezért az első öt-hat percben, ameddig Havas háborítatlanul magyarázkodott és persze hazudozott botrányáról, végig szerepelt egy felirat a képernyőn: "a felvétel péntek napközben készült". Végig. A felirat szövegében nemcsak a pénteknek van jelentősége. Nem véletlenül írták ki azt is, hogy napközben. Tehát nem este. Ugyanis pénteken nagyjából este fél 7-kor derült ki a TV2 Tények című hírműsorából, hogy egy második fiatal nő is szexuális zaklatással vádolja Havas Henriket, ráadásul vele megfogdostatta a péniszét is, és erőszakosan megcsókolta. Péntek este fél 7 óta végképp a magyar közélet szégyenévé vált Havas Henrik.