Ennél nevetségesebben már nem is próbálhatná védeni magát Havas Henrik

Két napja megírtuk: lebukása után Havas Henrik gyorsan megbukott kommunikációs szakemberként, aztán jogászként is. Ha elhatározta, hogy nem reagál a vádakra, hogyhogy óránként kezd vitatkozni vádlóival? És hogy képzeli, hogy jogilag bármit is számít egy esetleges pernél, hogy egy nevét nem vállaló internetező azt írja neki, hogy őt nem zaklatta, akkor ez érdekes lehet? Ha egy valakit nem zaklatott Havas, az azt jelenti, hogy mást sem? Pontosítunk: jogilag evidens, hogy nem ér semmit. De hangulatilag sem: ezzel senkit nem tud maga mellé állítani. Na, de nézzük újabb trükkjeit.

Két levéllel lepi meg olvasóit Havas Henrik. Egyrészt megint írt Deziré. Ő az a névtelen vágótechnikus, aki állítólag Havassal dolgozott és egy péntek esti levele szerint őt nem zaklatta. Micsoda bizonyíték! A második Deziré-levélben gyakorlatilag semmi nincs, tulajdonképpen egyetlen mondatért közölte, íratta, esetleg írta Havas Henrik. Így kezdődik ugyanis a levél: "köszönöm, hogy nem hozta nyilvánosságra a nevemet". Vagyis, ha esetleg körberöhögné mindenki Havast, hogy a legócskább trükkhöz folyamodik, névtelen levelekkel védi magát, akkor íme az indok, miért nincs név. Sőt az, hogy névtelenül tette ki a Facebookra Havas a levelet, egyúttal arra is bizonyíték, hogy Havas micsoda jellem, hogy vigyáz a tisztelői személyiségi jogaira.

Nem pontosan így vigyázott Baukó Évára és Molnár Anikóra is.

Egy másik, mondhatni, közös vagy kettős levél is megjelent Havas Facebook-oldalán. Milyen életszerű! Vezetéknév nélküli Szidónia és vezetéknév nélküli Zsuzsanna közös levelet küldött Havas Henriknek. Illetőleg bocsánat, a "tanár úrnak". Hogy másképp is lehetne szólítani egy lebukott, félművelt szexuális zaklatót? (a "tanár úr" történelmi tudásáról, egészen pontosan műveletlenségéről a Pesti Srácok írt tanulságos cikket - egyébként néhány hete Szabó István remekművéről, a Redl ezredesről is mondott kínos butaságokat és árult el teljes tájékozatlanságot).

Tehát Szidónia és Zsuzsanna levele. Nagybetűvel Tanár Úr, így kezdik. Utána jön az a gondolat, amit néhány napja Havas Henrik már elmondott a Jobbik internetes tévéjének, hiszen a Vona Gáborról írt propagandakönyve óta a Jobbik YouTube-csatornája a fő kommunikációs terepe (ha az ATV megválik tőle, végképp kizárólag az marad). A gondolat lényege, hogy ő nem szerette a magolós lányokat, ami szerinte egyúttal annak is a bizonyítéka, hogy nem is kezdett ki lányokkal (erről egyébként megkérdeztük még a hét közepén a szegedi egyetemet, amint válaszolnak megírjuk). És csodák csodájára, ismeretlen Szidónia és Zsuzsanna ezt írja: a "tanár úrnál" tanulni és nem magolni kellett. És hogy sohasem kezdett ki senkivel, velük sem.

Később etalonnak és példaképnek nevezik a lebukott szexuális zaklatót, amivel annyiban nem is vitatkozunk, hogy a balliberális oldal egyelőre még csakugyan annak tartja, azért hallgatja el az ellenzéki sajtó a Havas-ügyet. Majd azt írják, hogy kiállnak Havas mellett, és állnak a rendelkezésére. Utóbbi mit jelenthet? Elmennek majd a bíróságra, és elmondják, hogy őket nem zaklatták? Ez mégis, mennyiben lesz érdekes, amikor több nő azt fogja állítani, hogy őket meg igen? Vagy Szidónia és Zsuzsanna a házak felett, a felhők magasságából figyelte Havas minden mozdulatát az elmúlt 20 évben, és mindent láttak? Jó. Ha az utóbbit tudja Szidónia és Zsuzsanna bizonyítani, hogy ők 20 éve szemmel követték Havas minden pillanatát, éjjel-nappal, akkor Havas kétségtelenül jó tanúkat szerzett magának.

Ellenkező esetben Havas Henrik csak annyit ért el: amellett, hogy az emberek nagy többsége megveti, már ki is nevetik.