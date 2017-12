Totálisan összezárt a balliberális elit Havas Henrik zaklatási ügyében

Mint ismert, az elmúlt napokban két, televíziókban is szereplő fiatal nő, Baukó Éva és Molnár Anikó is beszámolt arról, hogy Havas Henrik zaklatta őket. Az Origo tegnap szerette volna megkérdezni az ügyben a balliberális médiaelit két ikonikus figuráját, Vágó Istvánt, a magát korábban kvízprofesszornak hívó egykori tévést, a Demokratikus Koalíció jelenlegi elnökségi tagját, és Hernádi Juditot, a Heti Hetes humoristáját, azonban nem kívántak érdemben reagálni. Ma Lampé Ágnest, a Simicska-féle Hír TV újdonsült munkatársát, és Ónody-Molnár Dórát, a 168 Óra publicistáját, Havas Henrik állandó vendégét kerestük meg kérdéseinkkel, érdemi választ azonban ezúttal sem kaptunk. Sőt, a publicista kifejezetten hisztériázott, el is meséljük mindjárt, hogy hogyan. A beszélgetések során kiderült: szerkesztőségeken átívelő riadólánccal értesítik egymást a médiamunkások a Jobbik pártelnökéről könyvet író, zaklatással vádolt Havas ügyében. Nagyon úgy néz ki, hogy teljes nyilatkozatstopot rendeltek el a botrány kapcsán a balliberális szellemi holdudvar köreiben.