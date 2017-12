Álrendőrök fosztották ki egy idős férfi páncélszekrényét

Egy 26 éves nő és társa bejutott egy idős férfi lakásába, ahonnan ékszereket és készpénzt loptak el úgy, hogy rendőrnek adták ki magukat.

A nő és társa még 2014 szeptemberében követték az idős férfit egy IX. kerületi társasházba, majd becsöngettek hozzá. Az ajtót nyitó férfi előtt rendőrnek adták ki magukat, még fényképes igazolványt is mutattak neki. A 26 éves nő azt mondta, hogy azért jöttek, mert a környéken egyre több a betörés, és megkérdezte a férfitól hogy biztonságban tartja-e az értékeit. Ezután a nő megkérte a férfit, hogy engedje be a lakásába őket, mert van egy karkötőjük, amin ha megnyom egy gombot, akkor az jelez a rendőrségnek.

A férfi beengedte az álrendőröket a lakásba, és megmutatta nekik a páncélszekrényt, amiben az ő és testvére ékszereit valamint készpénzt tartott. Ezután az egyik csaló elterelte az idős férfi figyelmét, a társa pedig kirabolta a páncélszekrényt, elloptak több mint 20 millió forint értékű ékszert és készpénzt. Az álrendőrök gyorsan elmentek a lakásból, a férfi csak ez után vette észre, hogy eltűntek az értékei.

Az ügyészség lopás miatt nyújtott be vádiratot. Hasonló bűncselekmények miatt a X. és XVII. kerület ügyészség is vádat emelt tavaly májusban, ezeknek az ügyeknek is a 26 éves nő a vádlottja.