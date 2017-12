Főnökei pincébe zártak és fémrúddal vertek egy bolti eladót

Egy győri üzlet pincéjébe zárták be az ott dolgozó nőt a főnökei. Bottal és fémrúddal verték meg úgy, hogy a nőnek eltört a bordája. Azt mondták, azért bántják, mert a nő tartozik nekik. A három férfit a napokban elfogták a rendőrök, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba tette őket.

December 7-én, miután a nő munkaadói egy órával korábban bezárták a boltot, és hazaengedték a többi alkalmazottat, ellenőrizték a nő csomagját és ruháját. Azután pedig arra kényszerítették, hogy menjen le velük a pincébe, ahol botokkal és fémrudakkal megverték a nőt - írja a police.hu.

Azt állíották, hogy tartozik nekik, ezért bántják. Elvették a mobiltelefonját, a bankkártyáját, és a kulcsait is. Mielőtt elengedték, megfenyegették, hogy megölik őt is és a családtagjait is, ha értesíti a rendőrséget.

A nőt úgy megverték, hogy eltört a bordája.

A rendőrök másnap elfogtak a bűncselekménnyel gyanúsított három férfit. A a győri rendőr-főkapitányságra vitték, ahol kihallgatták és őrizetbe vették őket.

Ellenük személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés, és zsarolás miatt indult eljárás.

A bíróság tegnap elrendelte előzetes letartóztatásukat.