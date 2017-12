Emlékeim Havasról

A tényeknek mindig kétféle arca van – szól egy grúz mondás. Persze, lehet, hogy nem is grúz, de egészen biztosan idevág.

Világosan emlékszem arra a napra. Sok szempontból emlékezetes marad egész életemben. 2014-et írunk és két nappal vagyunk a választások után. Elfogadtam Havas meghívását az ATV-be, hogy beszéljek a Fidesz földrengésszerű győzelméről és arról, hogy mi lesz utána.

És akkor ott történt valami.

Az „Újságíró" 16 percen keresztül üvöltött vendégével, nem volt rá kiváncsi, mit gondol és mit mond. „16 percen keresztül éreztem a sárkány bűzös leheletét." – Ez egész biztosan nem grúz mondás, de idevág.

Értettem persze mi történik. Én győztes voltam, Havas pedig vesztes. A gyászmunkát egyszer mindenkinek el kell végeznie. Nem csak értettem, de megértettem a földön fekvő ember tehetetlen dühét, türelmesen figyeltem hát a vádjait.

Nade mi történt ezután?

Jóllehet a felvétel legendássá vált, a „Szakma" hallgatott. Senki sem mondta, egy újságírónak nem ez a dolga. Senki sem mondta, hogy Havas minden létező normát áthágott. Senki sem mondta, hogy azzal, amit és ahogy tett, kiiratkozott a „Szakmából". Nem hallottam az ATV bocsánatkérését, hogy ilyet nem engedünk a mi televíziónkban. A „Szakma" hallgatott, „Tanár Úr" pedig folytatta.

A tényeknek mindig kétféle arca van.

Milyen érdekes, hogy a 888-at és az ott dolgozókat ugyanez a „Szakma" naponta átkozza ki, minősíti ilyennek és olyannak, csak azért mert nem azt mondjuk, hogy „menekültkérdés", hanem, hogy „illegális bevándorlás", nem azt mondjuk, hogy „vesszen Orbán", hanem, hogy „éljen". És persze azt mondjuk, hogy „Soros".

Értem persze mi történik. A „Szakma" addig „Szakma", amíg rendelkezik az igazság monopóliumával. És itt jön a képbe a 888. Ne feledjük, a CNN-ről is csak azután vált világosan láthatóvá, hogy micsoda, miután megjelent a Fox News.

A tényeknek mindig kétféle arca.

Az intellektuálisan, szellemileg és mindenhogy mélyrepülésben lévő nemzetközi baloldal utolsó egyetemes innovációja a metoo. A „világ proletárjai egyesüljetek" jelszót felváltotta az „engem is". A pillangó szárnycsapásai nálunk is lefejeztek embereket. Akit megérintett a metoo lehelete, annak bevégeztetett. A „Szakma", a balliberális újságírók legnagyobb morális felháborodása közepette.

Most viszont nem látom az index, a 444, a HVG és társaik öles betűkkel írt vezércikkeit az áldozatok könnyeiről és fájdalmáról. Olvasom, hogy Vágó István politikai okokból nem ítéli el barátját. Olvasom, hogy az ATV hezitál. Olvasom, hogy a nagyokosok azt mondják, ez nem ilyen egyszerű kérdés.

Rés van a pajzson.

Most vagy van általános emberi és ez felülír minden partikuláris politikai megfontolást és részrehajlást, vagy az egész maga is csuupán egy politikai blöff volt. Az intellektuálisan térvesztett baloldal kétségbeesett kísérlete arra, hogy megmutassa, van még gondalata.

Egyszerűbben fogalmazva: vagy működik a metoo és akkor Havasnak buknia kell vagy Havast felmentik és akkor el kell engedni a metoo-t.

Szar ügy.

A tényeknek mindig kétféle arca van. És az igazságnak?

G. Fodor Gábor, a Századvég elnökhelyettesének, a 888.hu főszerkesztőjének az írása az Origo számára.

Frissítés:

Az ATV hétfőn délelőtt felfüggesztette Havas Henriket. Az ügyében indult vizsgálat végéig nem kerülhet képernyőre.