Orbán Viktor: A mostani kormány az adócsökkentés kormánya

Az Országgyűlés azonnali kérdések órájában az ellenzéki képviselők a miniszterelnököt támadták a már megszokott témákban, és a már szintén megszokott kissé hisztérikus hangvételben. Orbán Viktor állta a sarat, és az elmúlt évek fejlesztéseire hívta fel az ellenzéki vezetők figyelmét. A miniszterelnök az adózás kapcsán elmondta, hogy a kormány jelentős mértékben csökkentette a személyi jövedelemadót és az alapvető élelmiszerek áfáját is levitték 5 százalékra. Az egészségügy és oktatás témájával kapcsolatban az alábbiakat mondta el: az oktatásra fordított kiadások 2010 és 2016 között 20 százalékkal nőttek, 2019-re ezek a kiadások elérik a 2000 milliárd forintot. A miniszterelnök hozzátette azt is, hogy a vidéki egészségfejlesztési programokra 500 milliárd forintot fordítottak, Budapesten egy negyvenmilliárd forintos programot hirdettek meg. Hasonló növekedés volt a bérek esetében is. Mindezek mellett a szocialistából LMP-sé vedlett Demeter Márta is egy miniszterelnöki jókívánsággal mehetett ma haza a Parlamentből.