Rászoruló gyermekeken segít a Közbeszerzési Hatóság

Második alkalommal gyűjt adventi adományokat a Dévai Szent Ferenc alapítvány szászvárosi gyermekotthonának, a Szent Erzsébet Gyermekotthonnak a Közbeszerzési Hatóság, hogy szebbé tegye a rászoruló gyermekek karácsonyát. A főleg tisztítószerekből, ruhákból és játékokból álló adományokat múlt héten adták át az intézménynek, ahol nagy örömmel fogadták a felajánlásokat. Az eseményen Gór Csaba, II. kerületi fideszes önkormányzati képviselő is megjelent.

A Közbeszerzési Hatóság adventi adománygyűjtésbe kezdett, hogy segítse a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekotthon rászoruló fiataljait, és szebbé tegye számukra az ünnepeket. Az intézmény árva, és hátrányos helyzetű gyermekeknek ad otthont, a mindennapi élethez szükséges eszközeik és ruháik mind adományokból származnak. A hatóság által tavaly, hagyományteremtő szándékkal indított kezdeményezéshez idén is rengeteg munkatárs csatlakozott, közel egy hónap alatt több zsák tisztítószer, ruha és játék gyűlt össze.

Az adományokat - amelyeket a Hatóság udvarán a pasaréti templom ferences rendi atyája, Kálmán Peregrin is megáldott - december 7-én adták át a gyermekotthonnak. Az akcióban a Közbeszerzési Hatóság kollégái mellett dr. Gór Csaba kerületi önkormányzati képviselő is részt vett - nemcsak az adománygyűjtésben volt a hatóság segítségére, hanem a kapcsolatfelvételben is a pasaréti templom közösségével, akikkel a jövőben is terveznek együttműködést.

"Államigazgatási szervnél szolgálatot teljesítő dolgozókként kötelességünknek érezzük, hogy segítsük az elesetteket, a rászorulókat egész évben. A Közbeszerzési Hatóságnál számos munkatársammal együtt önkéntes feladatokat is vállalunk. Például beteg gyerekek táboroztatásában serénykedtünk. Az adventi készülődés időszakában felemelő érzés segíteni a határon túli rászoruló gyermekeknek, hiszen nekik sokszor ruhára sem telik, nemhogy játékokra, ajándékokra.