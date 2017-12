A Fidesz szerint a "Soros-terv" végrehajtása ellen benyújtott parlamenti határozat keddi szavazásán kiderült, hogy az egész baloldal a "Soros-terv" mellé állt.

Németh Szilárd, a kormánypárt alelnöke, országgyűlési képviselő a határozathozatal után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a DK, az LMP és az MSZP nem vett részt a szavazásban, három független képviselő pedig nemmel szavazott, vagyis az egész baloldal "egységesen és egyetemlegesen" a "Soros-terv" mellé állt.

A Jobbik helyzetét érdekesnek nevezte, mert szerinte a párt egyik nap tagadja a "Soros-tervet", máskor azt mondta, hogy van ilyen, és ma is ez történt.

A szavazáson egyértelművé vált, kik azok, akik a "Soros-tervet" akarják végrehajtani, és kik azok, akik a magyar érdekek szolgálata, Magyarország szuverenitása, megvédése mellett, a "Soros-terv" ellen voksoltak – értékelt Németh Szilárd.

Név szerint kiemelte a három nemmel szavazó képviselőt, Fodor Gábort, a Liberálisoktól, valamint Szelényi Zsuzsannát, valamint Szabó Szabolcsot, aki Németh Szilárd szerint csepeli képviselőként is kiáll a betelepítések mellett.

A határozati javaslatot több Fidesz-KDNP-s frakciótársával együtt jegyző politikus elmondta: a határozat elutasítja a Soros-terv legfontosabb két elemét, a kötelező, felső létszám és a időbeli korlát nélküli betelepítést, valamint azt az Európai Parlamenttől érkező szándékot, hogy gyorsítsák fel a betelepítési eljárásokat. Emellett felkérik a kormányt arra, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket tegyen a Soros-terv ellen.

Hangsúlyozta: a határozati javaslatot nem csak azért nyújtották be, hogy kellő választ adjanak a brüsszeli bürokratáknak, a brüsszeli adminisztrációnak és az ottani Soros-által támogatott politikai köröknek, hanem azért is, mert a nemzeti konzultáción több mint 2,3 millió ember vett részt és 1,5 millió kérdőív feldolgozása után egyértelmű, hogy elsöprő többségben mondtak nemet az emberek a Soros-tervre. Itt volt ideje, hogy a magyar Országgyűlés a magyar emberek véleményét, érdekét, kérését is hangoztassa. Az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy az Európai Unió egész adminisztrációja, bürokráciája, "karöltve a Soros által támogatott képviselőkkel", vagyis a "Soros-frakcióval", azon dolgozik, hogy Soros-tervet végre tudják hajtani.

Emlékeztetett arra, hogy az ennek érdekében végzett jogszabályalkotási folyamat októberben kezdődött, amikor az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgársági jogi és igazságügyi (LIBE) bizottsága döntött a Soros-terv végrehajtásáról, majd egy hónap múlva az Európai Parlament is szavazott arról, hogy "egy az egyben" elfogadja ezt a javaslatot. Szerinte ebben a helyzetben egyre nagyobb nyomás érkezett Magyarországra, három kötelezettségszegési eljárás is elindult az ország ellen, és mindhárom egyértelműen kapcsolatba hozható a Soros-tervvel.

Arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket tehet a kormány januárban, Németh Szilárd azt mondta: a schengeni határokat meg kell védeni, a dublini rendszert nem lehet úgy módosítani, hogy az a nemzetállamok jogait csorbítsa, menekülteket pedig nem lehet összekeverni az illegális bevándorlókkal.

Felhívta a figyelmet arra, hogy EU-s adatok szerint 2016-ban a menekültek aránya 1,5 százalék volt, a gazdasági bevándorlóké pedig 98,5 százalék. Ha segíteni akarunk, akkor nem ide kell importálni a problémát, hanem helyben kell segíteni. Szerinte a menekültkérdés közösségi ügy, az illegális bevándorlás viszont tagállami.

Németh Szilárdot arról is kérdezték, hogy egyre több ellenzéki párt készül a fideszes politikusok elszámoltatására egy esetleges kormányváltás után, az LMP pedig már egy listát is bemutatott, hogy kit milyen bűncselekménnyel lehetne vádolni. Egyet értett azzal, hogy akik hatalomba akarnak kerülni, azok tiszta lapot szeretnének, mivel ők ugyanígy voltak vele 2010-ben. Mint mondta: a Fidesznek ebben az ügyben semmi takargatnivalója nincs.

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan fideszes politikus akinek tartania kell azt elszámoltatástól, azt mondta: szerinte nincs és ő maga sem fél semmiféle elszámoltatástól.