Görög Zitát is fogdosta Havas Henrik

Egy taxiban fogdosta és zaklatta Görög Zitát Havas Henrik - írta a Ripost. A balliberális ikonról és a Jobbik propagandistájáról az elmúlt napokban derült ki, hogy több nőt is zaklatott. Időközben az ATV levette a képernyőről Havast, aki egyébként a nyíltan antiszemita pártot vezető Vona Gáborról írt könyvet.

Újabb zaklatási ügy derült ki, Havas Henrikről, a balliberális ikonról - írta a Ripost. Egy 2014-es forgatáson Havas zaklatta, fogdosta Görög Zitát. A TV2-n akkor futó Hal a Tortán című műsorban Görög Zita azt mondta: Henrik, ne érjen a kezemhez és a combomhoz! Végig a taxiban ezt csinálta. (...) Egyszerűen sértő. Nekem is van önérzetem. Annak idején az eset így került ki a TV2 honlapjára: Görög Zita szerint a "Tanár úr" végig tapizta az autóban.

Több nőt zaklatott és fenyegetett Havas

Mint arról korábban beszámoltunk, péntek este óta tudjuk, hogy nem csak egy fiatal nőt zaklatott szexuálisan Havas Henrik, hanem legalább kettőt. Baukó Éva után ugyanis Molnár Anikó is jelentkezett. Baukó Éva arról beszélt, hogy análszexre akarta rávenni Havas, illetőleg fenyegette, hogyha nem engedelmeskedik, tönkreteszi majdani karrierjét. Molnár Anikó konkrét fizikai erőszakról is beszámolt, Havas Henrik megfogta Molnár Anikó kezét és rátette a péniszére, egyszer meg erőszakosan szájon csókolta.

Szombaton azt mondta az Origónak az ATV vezérigazgatója, Németh Szilárd, hogy az első munkanapon, tehát hétfőn megtárgyalják Havas ügyét és döntenek a sorsáról. Az ATV kétségkívül példásan gyorsan döntött: hétfőn délelőtt fél tizenegy előtt néhány perccel értesítették Havas Henriket, hogy felfüggesztik, vizsgálatot indítanak és leveszik a képernyőről. A Jobbik viszont hallgat vagy hárít. Pedig nekik írt reklámkönyvet Vona Gáborról, az ő propagandistájuk.

Ezért hallgatott a balliberális sajtó

A teljes balliberális sajtó napokig hallgatott Havas botrányáról, majd pedig a Simicska Lajos által irányított Index és 24 próbálta megmagyarázni a hallgatás okát. Szigeti Péter a Pesti Srácok összeállítása alapján önsajnáló hangnemben kifejti, hogy „a hiteltelen forrás miatt" mennyire nehéz különválasztani egymástól az ügyet és a politikai szándékot, márpedig a végtelenül független, valójában Simicskához közeledő 24-et természetesen csak az ügy érdekli, és a politikai megfontolásoktól gondosan távol tartja magát.

Az egyre kínosabbá váló magyarázkodás zárásaként még egyszer kioktat mindenkit az erkölcsi piedesztálról, ahova tizennégy sorban küzdötte fel magát a hírek elhallgatása miatti magyarázkodásból: