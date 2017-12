Köves Slomó: Hiteltelen és cinikus Vona hanukai üzenete

Kedden kezdődött a hanuka, a zsidóság legnagyobb ünnepe. Vona Gábor idén is küldött hanukai üdvözletet, de Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség főrabbija szerint teljesen hiteltelen a nyíltan antiszemita Jobbik elnöke.

Köves Slomó a 168 Óra érdeklődésére elmondta: idén is kapott Vona Gábortól, a Jobbik elnökétől hanukai üdvözletet. Eszerint Vona és a Jobbik „Isten áldását kérik a hanukai ünnepléshez". Köves Slomó és a zsidó közösség tavaly kapott először hanukai üdvözletet Vonáéktól.

Akkor a rabbi az üdvözletet visszautasította, és nyílt válaszában kifejtette, hogy meglepte a Jobbik köszöntése, mivel a párt megnyilvánulásaiban számtalanszor kifejtette, hogy nem tekinti a zsidóságot a magyar nemzet egyenlő elbírálást érdemlő tagjainak.

A rabbi elmondta: sajnos idén sem változott a véleménye, továbbra is úgy gondolja, hogy egy ilyen hanukai üdvözlet hiteltelen és cinikus egy olyan párttól, amelyiknek parlamenti képviselője arról elmélkedett nem is olyan rég közösségi oldalán, hogy ha majd „kormányra kerülnek, befejezik, amit elődeik nem fejeztek be" a zsidók Dunába lövésével. Hiteltelen egy olyan párt vezetőjétől, aki még idén januárban is azt mondta, hogy „ha kiderülne róla, hogy zsidó, akkor lemondana a párt vezetéséről".