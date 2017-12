A 43 éves nő holttestére ma délelőtt talált rá az élettársa, a XIII. kerületi Turóc utcai romos épületben.

A mentők szóltak a rendőröknek, mivel nem zárták ki a sérülések alapján, hogy a nőt agyonverték. A rendőri helyszínelők megállapították, hogy

olyan súlyosan bántalmazták az asszonyt, hogy a sérülésekbe halt bele.

A rendőrség most halált okozó testi sértés miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Egy embert, akit a gyilkossággal gyanúsítanak, bevittek, a kihallgatása most is zajlik- írja a police.hu.