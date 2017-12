Döntöttek: lesz népszavazás Erzsébetvárosban

Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere a HETI TV Pirkadat című műsorában beszélt a Vereckei-hágónál ismételten felszentelt emlékműről, a kerület fontos ügyeiről, népszavazásról, parkolásról, valamint az év végi ünnepek szellemiségéről is.

Egy nagyon felemelő, ikonikus hely a teljes magyarság számára, most a hétvégén felszenteltük a már többször is megrongált oltárt, amit három történelmi egyház képviselői egyaránt megáldottak, megszenteltek - mondta Bajkai István, a HETI TV Pirkadat című műsorában. Nem volt egyszerű a hely megközelítése, hiszen az utolsó kilométereket már csak gyalog tudtuk megtenni egy olyan helyen, ahol járhatatlan utak vannak, mindezt egy több mint félméteres hóban - tette hozzá Erzsébetváros alpolgármestere. Ám ez, ahogy ott a református egyház egyházi képviselője is mondta, ez jelképezte a magyarság útját is, mert nehéz és rögös, ugyanakkor a hó tiszta és mi, akik ott voltunk, tisztán képviseltük a magyarság érdekeit.

Bajkai elmondta, a VII. kerületi képviselő-testület keddi ülésén döntött, lesz népszavazás, aminek a kiírása a helyi választási bizottságon múlik már. Amennyiben nem érkezik be jogorvoslati kérelem, vagy ha beérkezik, de az elutasításra talál, mert erre még van jogi lehetőség, akkor viszonylag gyorsan, rövid időn belül kerül megtartásra a népszavazás.

A politikus arról is beszélt, a parkolás területén is jelentős előrehaladásra lenne szükség, ez a kérdés nem csak Erzsébetvárosban, hanem Terézvárosban is komoly problémát, feszültséget okoz, például az itt élőknek, hogy ide más kerületekből is érkeznek gépjárművek. Az sem egyszerűsíti a helyzetet, hogy aki reggel elmegy dolgozni, az már este nem talál parkolóhelyet. A kedvezmények és a szigorítások rendszerét összhangba kell hozni a kerületiek érdekeivel. Mondtam az előbb Erzsébetváros kapcsán, a megoldás mégis csak az lenne, hogy parkolóhelyek létesüljenek.

