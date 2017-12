Karácsonyra totális káoszba fulladt a baloldal

Totális káosz alakult ki a baloldalon, miután az MSZP úgy döntött, hogy mostantól Karácsony Gergellyel próbálkozik. A zuglói párbeszédes polgármestert egyből korábbi szövetségese az Együtt támadta meg egy kiszivárogtatott hangfelvétellel. Gyurcsány Ferenc, az LMP és a Juhász Péter vezette Együtt nem kér a szocik és a mérhetetlen támogatottságú alakulat szövetségéből. A kiszorítósdi folytatódik, eredményhirdetés 2018 tavaszán várható. A végeredmény sejthető.

Kevesebb mint négy hónappal a 2018-as parlamenti választás előtt a korábbiakhoz képest is sokkal nagyobb káosz kezd kialakulni a baloldalon,amit a 2009-es miniszterelnök-jelölti válogatás óta nem láthattunk. A 2010-es parlamenti és önkormányzati választási vereség óta a hazai baloldalon gyakorlatilag minden arról szól, hogy ki kivel, és hogyan fog össze. A képlet évről évre egyre bonyolultabb, mivel nincsen olyan év, amikor ne jönne létre újabb balliberális erő.

Botka László hatalmasat bukott

Mostanra az MSZP-n kívül a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, az Együtt, a Párbeszéd és a Liberálisok is azt szeretnék elérni, hogy ők dominálják a baloldalt. Mérhető támogatottsággal egyelőre csak az MSZP és a DK rendelkezik, így a többiek számára a legfontosabb, hogy valahogyan bejutó helyeket szerezzenek a nagyobb pártok listáján, így biztosíthatják a politikai túlélésüket 2018 utánra. Az MSZP 2014-et követően sokáig hezitált a követendő irányt illetően, míg 2017 elején végül Botka László stratégiája mellett tették le a voksukat. A szegedi szocialista polgármester egy olyan összefogást szeretett volna elérni, amiben nem szerepel Gyurcsány Ferenc és az LMP, és a Jobbik felé is szabad vegyértékekkel rendelkezik.

Botka László azonban nem tudta az akaratát keresztülvinni a többi párton, valamint a személye körüli botrányok is alaposan megtépázták a tekintélyét. A szegedi városvezető arra sem volt képes, hogy az MSZP támogatottságát érdemben növelje, sőt a nyár végére a párt nagyon komoly lejtmenetbe kapcsolt. Egyre több intézet kutatása azt mutatta, hogy a teljes népesség körében 10 százalék alá csökkent a párt támogatottsága. Botka október 2-án lemondott a szocialista miniszterelnök-jelölti posztjáról arra hivatkozva, hogy nélküle talán könnyebb lesz megállapodni a többi párttal.

Sokat nyert Gyurcsány

Gyurcsány Ferenc azonban vérszemet kapott, és világosan felismerte, hogy a soha nem látott válságba süllyedt szocialista pártot gyakorlatilag maga alá tudja gyűrni, ha elég kitartó lesz. A felmérések is a gyurcsányi stratégia sikerét mutatják, mivel több intézet szerint is mostanra a baloldal legnagyobb támogatottságú pártja a DK lett. Éppen emiatt érthető, hogy a DK, miért is húzza a megállapodást a szocialistákkal az egyéni körzetekről.

Az MSZP talán megelégelve a kialakult helyzetet úgy döntött, hogy egy újabbat lép azzal, hogy Karácsony Gergelyt kéri fel a párt miniszterelnök-jelöltjének. A Párbeszéd pedig megérezve azt, hogy az Együttel közösen alakított válalsztási szövetségük nem lesz elég az ötszázalékos küszöb átlépésre, azonnal a szocialisták ölébe huppantak a biztos bejutó mandátumok tudatában.

Mélyponton a kölcsönös bizalom

Arra azonban Karácsony sem számíthatott, hogy volt szövetségese az Együtt fog róla egy olyan hangfelvételt készíteni, amiben nyíltan elismeri, hogy számára csak teher a miniszterelnök-jelöltség. A két párt között azonnal mélypontra jutott, és közölték, hogy nem szeretnének közös listán szerepelni a Karácsony vezette MSZP-vel. Gyurcsány mindenközben pedig ölbe tett kézzel nézi, hogyan végeznek egymással a mérhetetlen támogatottsággal rendelkező pártok. Persze a DK mögött álló bogszféra ez idő alatt ott üti Karácsonyt, ahol lehet, miközben persze a zuglói önkormányzatban pont Karácsonynak köszönheti a DK, hogy lett egy alpolgármestere, aki egyébként már a negyedik a kerületben.

A baloldali pártok lépten-nyomon kimondott célja, hogy minden körzetben egy jelöltjük legyen, közös listával, egyre távolibbnak tűnik. A szereplők közötti bizalom, mint azt a kiszivárogtatott hangfelvétel példája is mutatja, finoman szólva is mélyponton van. A valóság az, hogy a cél a különféle blokkok között, hogy 2018 tavaszán ő kerüljön domináns pozícióba a baloldalon. Ehhez most a legközelebb a DK áll. Sokan nem emlékeznek már, de éppen Gyurcsány beszélt arról, hogy a cél egy nagy baloldali egységespárt létrehozása. Mindezt a mostani körülmények között nem tudja egyik napról a másikra létrehozni, de kitartóan halad ez irányba.

Akik nem akarnak közös listát

A baloldali képletet tovább bonyolítja, hogy vannak olyan erők, akik szintén a kormányváltó szavazókra hajtanak, de nem kívánnak részt venni abban a komédiában, ami az MSZP és a mérhetetlen támogatottságú alakulatok között zajlik. Az LMP, a Momentum Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt is jelezte, hogy semmilyen közös listának nem akarnak a részese lenni. Pedig ennek a három pártnak a közös támogatottsága 10 százalék körül van.

Éppen az Origo által bemutatott Századvég felmérésből derült ki, hogy a baloldali-kormányváltó szavazók jelentős része sem akar egy nagy közös listát, mivel jóval többet vinne egy ilyen összefogás, mint amennyit nyernének vele. Persze azon pártok számára életmentő lenne a közös lista, akik most meglehetősen messze vannak az ötszázalékos bejutási küszöbtől, de például az LMP számára egy ilyen politikai kalandban való részvétel a párt megsemmisüléséhez vezetne.

Ember legyen a talpán, aki meg tudná jósolni, hogy a mostani teljes káosz, hová fog vezetni a következő hetekben-hónapokban. Azt sem lehet kizárni, hogy az MSZP idővel újabb miniszterelnök-jelöltet talál magának, ha esetleg Karácsony később mégis kifarol abból a megállapodásból, amit egyébként még egyetlen hivatalos párttestület sem hagyott jóvá. Két dolog biztos, az MSZP-Párbeszéd közös listának 10 százalékot kell majd elérnie, ha be akar jutni a parlamentbe. A két párt mostani támogatottságát összeadva azonban még ehhez pár százalék hiányzik. A másik pedig, hogy a káosz nemhogy oszlana a baloldalon, hanem még növekszik is.