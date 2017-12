Havas Henrikről újabb ismert embereket kérdeztünk - meglepő válaszok

Több, zömében a balliberális oldalhoz tartozó közéleti embert kérdeztünk Havas Henrikről. Alapvetően arra voltunk kiváncsiak, hogy amíg Marton Lászlót elítélték, addig Havast nem, meg sem szólaltak az ügyében. Marton Lászlót az ellenzéki aktivista, Schilling Árpád felesége vádolta zaklatással. Tegnap beszélt nekünk Stohl András, Janisch Attila, Puzsér Róbert, Janisch Attila, Schilling Árpád, Lengyel Anna, Csáki Judit és Grecsó Krisztián is, de elítélni egyikőjük sem volt hajlandó Havas Henriket. Ma egyébként Schilling a facebook-ján visszakozott. Réz Anna számát nem volt hajlandó megadni a filozófiai intézet, Tóth Gabi és Kiss "Tibi" ügynökén keresztül zárkózótt el. Ma újabb közéleti embereket kérdeztünk, akik Marton László ellen megnyilvánultak, de Havassal kapcsolatban csendben maradtak.

Gigor Attila filmrendező magát Schilling Árpád felesége régi barátjának mondta és mintegy hitelesítette a színésznő vádjait. Azt állította, hogy neki erről már régen beszélt. A Marton-ügy kirobbanása után petíciót is indított Gigor Attila. Most azonban nem szólalt meg Havas ügyében.

Az Origo kérdésére azt válaszolta, hogy nem ismeri az ügy részleteit, nem olvasott erről mostanában semmit. Amikor elmondtuk neki telefonon, hogy kik vádolták meg Havas Henriket szexuális zaklatással, azt a választ kaptuk, hogy egyik hölgyet sem ismeri, sőt személyesen Havas Henriket sem, és mivel nem tudja az ügy részleteit, így nem tud arról véleményt mondani. Ugyanakkor Gigor Attila megjegyezte, hogy ami a bárminemű szexuális zaklatást illeti, a témában továbbra sem változott az álláspontja, a továbbiakban is ahhoz az elítélő nyílt levélhez tartja magát, amelyet többed magával írt alá a Marton-ügy kapcsán.

Nyáry Krisztián író, korábban a közösségi oldalán adott hangot annak a véleményének, hogy "nem kell színésznőnek, de még nőnek sem lenni" ahhoz, hogy valaki szexuális zaklatás áldozata legyen. "A visszaélés az visszaélés" - tette hozzá akkor. Később pedig egy történetet is megosztott arról, hogyan vált áldozattá maga is még 17 éves korában. Az Origónak most azt mondta, hogy általánosságban minden erőszakot elítél, azt pedig nem az abúzus elszenvedőinek kell szégyellni, hogy ilyesmi megtörtént velük. Havas Henrik ügyének megvitatásában viszont nem szeretne részt venni. "A Marton-botrányt sem kommentáltam, ezt sem szeretném. Én a saját történetemet osztottam meg, az egyes ügyekről nincs véleményem, mert nem tudom, mi az igazság" - fogalmazott.

Folyamatosan hívjuk Oroszlán Szonját is, aki szintén megnyilvánult a Marton-ügyben, de egyelőre nem sikerült elérnünk. Írtunk Maros Ákosnak is, ő buktatta le Kerényi Miklós Gábort, beszélt a Marton-ügyről, de egyelőre nem válaszolt.

Kerestük ismét a nők elleni erőszak ellen küzdő egyesületet, a NANE-t. A telefont ma már nem vették fel, emailben pedig csak annyit írtak, hogy ilyen rövid határidővel nem tudtak szakembert szerezni. Viszont megpróbálnak pár napon belül keríteni valakit. Erre írtunk egy újabb e-mailt, erre már nem válaszoltak. SMS-t is írtunk, arra sem. Vagyis, az egyik legharcosabb női jogvédő szervezet második napja nem hajlandó megnyilvánulni Havas Henrik ügyében. Ahogy az is elég furcsa, hogy a Patent jogvédő egyesület először elítélte Havast, de amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Havas bukása micsoda veszteséget jelent az ellenzéknek, már nem akartak részletesen beszélni a lebukott szexuális zaklatóról.