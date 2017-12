Megfenyegette üzlettársát Havas Henrik, mert nem akart a szeretője lenni

Egy üzletasszony a napokban mesélte el a TV2 Tények című hírműsorában, hogyan zaklatta szexuálisan akkori üzlettársa, Havas Henrik. Azt mondta, anális szexre akarta kényszeríteni, de az újságíró annyira részeg volt, hogy nem tudta megerőszakolni. Az üzletasszony a mai hírműsorban azt is elmondta, mivel fenyegette Havas, és hogy a férfi a szeretője akart lenni. Ahogy többször elmondtuk, a balliberális oldal kedvencét hétfőn függesztette fel az ATV és levette a képernyőről, mert szinte naponta derül ki, hogy újabb és újabb nőket zaklatott. Havas Henriket sem a balliberális oldalon, sem a Jobbikban nem hajlandóak elítélni. A Jobbik úgy kapcsolódik a lebukott zaklatóhoz, hogy Havas propagandakönyvet írt Vona Gábor pártelnökről. Havas egyébként az Index szerint egy zaklatást már elismert, az ATV vezetőinek azt mondta, hogy tényleg küldött egy vibrátort Molnár Anikónak.

„Amikor jöttem ki a mosdójából, elkapott, hogy na, akkor most itt az ideje, hogy maga is francia tanár legyen itt az ágyamban. És azért ez derült égből villámcsapás, amikor üzleti ügyben pénzekről és átadás-átvételekről tárgyalunk. Ez rettentő megalázó. Nem azt mondom, hogy nagyon verekedni kellett vele, de hát húzott be az ágyába, hogy magával milyen jót lehet majd franciázni, meg végre van valaki az anális szexhez" - mesélte korábban a Tényeknek az üzletasszony - akinek sikerült elmenekülnie Havas Henrik lakásáról -, mire akarta rákényszeríteni az azóta felfüggesztett újságíró.

Az üzletasszony története Havas Henrikkel itt azonban nem ért véget. Mivel üzleti kapcsoltban álltak, kénytelen volt ismét találkozni a férfival, aki újra próbálkozott. A nő elnézést kért, hogy ordenáré módon kell kifejeznie magát, de csak így tudta felidézni Havas Henrik szavait:

Kikísért a nappali szobából és elkapott hátulról, hogy na - az ő saját stílusában -, hogy milyen jó segge van magának.

A nő erre közölte Havassal, hogy nem bánhat így vele. Havasnak megvolt a válasza: és akkor közölte, meg fogja ezt még maga bánni ezerszer. Hogy nem fogadja el, hogy miért nem fekszik le. Hogy nem kielégült, látszik magán - magára van írva. Legalább olyan szeretője lenne, aki méltó módon tudja magát kezelni".

Havas Henrik a nő lakásán is járt, ahol erőszakoskodott vele, kifejezetten szorongatta. Orális szexről is beszélt neki és gyalázatosan viselkedett. Az üzletasszony megpróbált ellenállni és elmenekülni, végül a takarítónő mentette meg. Rohant utánam, és a bejárónőm kiabált rá, hogy vigyázz, megesz a kutya. Ettől torpant meg, és ettől maradt a lépcsőházban - mesélte.

Ettől kezdve az üzletasszony és Havas csak ügyvéden keresztül tartották a kapcsolatot. A nő szerint Havas Henrik nemcsak azért veszélyes, mert szexuálisan zaklatja a nőket, hanem terrorizálja is őket. Sőt, szerinte a közelében levő férfiakat is terrorizálja lelkileg.

Az Index egyébként úgy tudja, hogy egy zaklatást már elismert Havas Henrik. Az ATV-nek azt mondta, hogy tényleg küldött egy vibrátort Molnár Anikónak, mert úgy gondolta, hogy ez egy jó vicc.