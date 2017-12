Juhász Pétert cserben hagyták, ráadásul a sajátjai

Kormánybíráló sajtótájékoztatót készült tartani Juhász Péter az Együtt elnöke. Meg is jegyezte, hogy milyen sokan gyűltek össze, de azt nyilván ő is pontosan tudta, hogy a felfokozott érdeklődés annak szól, hogy úgy tűnik, a baloldali összefogást ezúttal annak az Együttnek sikerült jégre tennie, amelyet gyakorlatilag senki nem ismer.

Ha nem segít, legalább ne ártson - mindösszesen ennyit kellett volna szem előtt tartania az Együttnek, mielőtt elindította volna a nagy Karácsony-sztorit. Mint arról az Origo is beszámolt, vasárnap előkerült egy hangfelvétel, amelyet titokban rögzítettek az Együtt december eleji elnökségi ülésén és amelyen az hallatszik, ahogy Karácsony Gergely zuglói polgármester, az Együtt-Párbeszéd duó utóbbi miniszterelnök-jelöltje kifakad. A 40 másodperces anyagon Karácsony a következőket mondja:

Alapvetően az az érzésem, hogy a f*szért hagytam magam rábeszélni erre miniszterelnök-jelöltségre, mert sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdem.

Négy hónappal az országgyűlési választások előtt tehát az a helyzet, hogy az összefogásra játszó ballib tömb egyetlen talpon maradt miniszterelnök-jelöltje azon kesereg, hogy minek lett ő miniszterelnök-jelölt. Ennél még Botka László bukása is szebbre sikerült.

A hanganyag kiszivárgásának persze előzményei vannak. Karácsony esetében az, hogy rájött, hogy szerencsétlenkedhet ő az Együtt-PM szövetség élén, félig kimondott közös miniszterelnök-jelöltként, de egy 1 százalékos lovon ülni nem annyira vonzó. Pláne úgy, hogy közben az ugyancsak döglődő, de mégiscsak 9-10 százalékot tudó szoci ló felkínája magát. Így aztán át is nyergelt, az MSZP elnöksége pedig bejelentette, hogy, támogatják Karácsony Gergelyt, hogy ő legyen "a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje". Apró szépséghiba, hogy a baloldal közös-miniszterelnökéhez először közös baloldal is kellene, de az nincs, és nem is lesz.

Az összefogás politkai délibábjának koporsójába az utolsó szeget éppen az Együtt verte be azzal, hogy nem tudtak uralkodni magukon és bosszút álltak a kétségkívül pofátlanul távozó Karácsonyon.Az ominózus hanganyag kiszivárogtatásában ugyanis Juhász Péterék nyakig benne vannak, az Origo információi szerint legalábbis a hanganyagot nem más, mint az Együtt alelnöke, Berkecz Balázs rögzítette. Így jutottunk el a párt elnökének mai sajtótájékoztatójáig.

Senki nem ért semmit

Mielőtt átvennénk azt a maszlagot, amit Juhász előadott, érdemes néhány vonatkozó nyilatkozatot idecitálni. Karácsony Gergely már az ügy kipattanása napján úgy nyilatkozott, hogy pontosan tudja, ki a bűnös. Az ATV Start című műsorában tovább szűkítette a kört, és közölte, hogy nem Juhász Péter és nem is Szigetvári Viktor (Együtt, Országos Politikai Tanács elnöke) a szivárogtató. Amikor viszont Berkecz Balázsról kérdezték, csak annyit mondott, hogy nem akar tovább menni ebben a kérdésben. Ígéretet tett, hogy a választások után majd felfedi a lapokat, és arról is beszélt, hogy tudomása szerint az Együttnél is azonosították a renitenst, akit "irgalmatlanul lecsesztek". A Népszavának arról is beszélt, hogy az Együtt elnökségének egyik tagja követte el az akciót. Ehhez jön Juhász Péter a Magyar Nemzetnek adott fura nyilatkozata, amelyben először azt állította, hogy "nincs birtokában annak az információnak", hogy ki a tégla, majd később félreértésre hivatkozva pontosított arra a verzióra, hogy "nem áll módjában kiadni azt az információt", hogy ki borított Karácsonyról.

Ehhez képest Szigetvári Viktor az ATV-ben már azt állította, hogy nem ugyanaz a személy készítette a hangfelvételt, mint aki kiszivárogtatta és hozzátette, hogy az utóbbi nem az Együtt soraiban keresendő. A felvételről egyébként azt is közölte, hogy azt telefonnal rögzítették. Berkeczet egész nap kerestük, de nem reagált.

Mindebből a következők állapíthatók meg:

Karácsony tudja, de csak a választások után hajlandó beszélni. Juhász is tudja, de nem akarja megmondai. Szigetvári is tudja, de szerinte az Együtt csak a hangfelvétel elkészítésében sáros. Berkecz eltűnt.

Fekete lyuk a Nagymező utcában

Ennek fényében viszonylag tisztának tűnt a kép, és ha még abban kár is volt reménykedni, hogy Juhász az Együtt Nagymező utcai székházában majd megnevezi a téglát, valamiféle beismerésre azért lehetett számítani.

Ehhez képest semmivel nem lettünk okosabbak.