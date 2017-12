Az igazi csata most kezdődik

A Fidesz-frakció szerint a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció rekord magas részvétellel lezárult ugyan, de "az igazi csata csak most kezdődik", amit az is mutat, hogy a kötelező kvóta napirenden van az aktuális uniós csúcstalálkozón.

Halász János, a kormánypárt képviselőcsoportjának szóvivője, országgyűlési képviselő Budapesten tartott sajtótájékoztatóján arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy vigye el a magyar emberek és a magyar parlament kötelező kvóta elutasításáról szóló üzenetét a csütörtökön kezdődő EU-csúcsra.

Kiemelte, az országok vezetőin óriási a nyomás, hogy bólintsanak rá a kötelező kvótára. Ezt az elmúlt 24 óra történései is bizonyítják, valóságos össztűz zúdult ugyanis a lengyel Donald Tuskra, az Európai Tanács elnökére, miután hatástalannak és rendkívül megosztónak nevezte a kötelező kvótát - fejtette ki Halász János, hozzátéve, a "bevándorláspárti brüsszeli politikusok" egymás után támadták a lengyel politikust.

"Avramopulosz migrációs biztos, Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) liberális frakcióvezetője, Cecilia Wikström, az EP migrációs jelentéstevője, Ska Keller, az EP zöldpárti frakcióvezetője, valamint a magyar Gyurcsány-párti Niedermüller Péter is azonnal nekiugrott" - mondta.

A kormánypárti képviselő szerint ezekben a politikusokban közös, hogy mind Soros György megbízható szövetségesei és "kulcsszereplői annak, hogy átverjék a Soros-tervet az uniós döntéshozatalon, és ők a Magyarország elleni kirohanásokban is élen járnak".

Halász János elmondta, a magyar miniszterelnök azonban úgy érkezhet a csúcsra, hogy a magyar emberek elsöprő többségének támogatása és felhatalmazása áll mögötte, ezért arra kérik őt, hogy ne engedjen a brüsszeli nyomásnak, védje meg Magyarországot és utasítsa el a kötelező kvótát.

A Fidesz-frakció szóvivője azt is kérte a kormányfőtől, hogy tájékoztassa uniós kollégáit: a magyar emberek nem kérnek a kötelező kvótából, sem a Soros-terv egyéb pontjaiból. Ezt a most lezárult nemzeti konzultáció is megerősítette, a részleges feldolgozási adatokból is jól látszik ugyanis, hogy a magyarok elsöprő többsége nemet mond a migránsok betelepítésére és általában a "bevándorláspárti brüsszeli politikára".

A magyar Országgyűlés ugyancsak elutasította az Európai Parlament "Soros-terv végrehajtásáról szóló novemberi határozatát, amely megalapozza a migránsok állandó és kötelező elosztását" - mondta Halász János.

"A magyar emberek és a magyar parlament elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását" - jelentette ki a kormánypárti politikus, hozzátéve, "elutasítjuk azt is, hogy Brüsszel a tagállamok megbüntetésével akarja kikényszeríteni a bevándorlók befogadását".

Hangsúlyozta, nem fogadják el azt sem, hogy "kötelező kvótát követeljenek, és a szolidaritásra hivatkozzanak azok a jogsértő tagállamok, amelyek nem tartották be uniós kötelezettségeiket és ellenőrzés nélkül engedték be a migránsokat, de most úgy akarnak megszabadulni tőlük, hogy más tagállamokba akarják áttelepíteni őket".