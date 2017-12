Van egy civil szervezet, amely Soroshoz és Szél Bernadetthez is kötődik

A Tűzfalcsoport blog ír arról, hogy A Város Mindenkié (AVM) civil szervezet ugyan nem számol be róla, de évekkel korábban a Soros-alapítvány is beszállt a támogatóik közé. Ennek kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy az AVM mellett az LMP és Szél Bernadett társelnök is erősen elkötelezett, vagyis szerintük az AVM lehet Soros György és a zöldek közötti kapocs.

A Város Mindenkié (AVM) csoport egy önkéntes alapon, alulról szerveződő közösségnek tartja magát, honlapjuk szerint olyan „hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt és lakásszegénységben élő aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért."

A Tűzfalcsoport megjegyzi, hogy lehet, hogy az AVM egy alulról szerveződő közösség, a szövetségesei között azonban ott van szinte a teljes Soros-arzenál, a TASZ-tól, a migránsbarát MigSzol-on át a Helsinki Bizottságig. Azt azonban már az AVM elfelejtette feltüntetni, hogy

2011-ben a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) hivatalosan bejelentette, hogy beáll az AVM mögé.

Mindez csak azért érdekes, mert a csoport körül az LMP és annak társelnöke, Szél Bernadett is gyakran megjelenik. Az AVM egyik aktivistája, Misetics Bálint 2011 decemberében aktív részese volt a zöldek által szervezett élőláncnak, amelyet a parlament köré vontak az új választási törvény miatt. Szél Bernadett - aki korábban megjárta a szintén Soroshoz köthető Humanista Mozgalmat és a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesületet is - négány évvel később, 2013-ban az AVM kérésének eleget téve törvényjavaslatot nyújtott be a szabálysértési törvény módosítása érdekében. Csakhogy a javaslat nem ment át, így az AVM az LMP mostani társelnökével ismét utcára vonult.

A Tűzfalcsoport ennek kapcsán említi meg Sebály Bernadett nevét, aki közismert arca az AVM megmozdulásainak. Kampány-koordinátorként dolgozott a Soros-féle Amnesty International-nél, de a Minority Rights Group International migránsok jogaiért küzdő szervezetben is tevékeny. Idén áprilisban egy tucatnyi civil berontott az országgyűlés igazságügyi bizottságának az ülésére, közöttük volt Sebály Bernadett is. Az aktivistákat egyébként Szél Bernadett engedte be a terembe.