Megnézték, mi kell ahhoz, hogy kevesebb migráns érkezzen

Az elmúlt években 600 ezren érték el az olasz partot, idén 120 ezer bevándorló jöhet Líbiából. Ha nem lesz megállapodás az EU és Líbiai között, a helyzetet sem lehet rendezni.

Friss elemzésében arra keresi a választ a Migrációkutató Intézet, hogy milyen tényezők szükségesek a Líbiából Európába érkezők számának tartós csökkentéséhez. Az elemzés figyelembe vette Orbán Balázs főigazgató líbiai terepkutatásának eredményeit is.

Líbia az elmúlt években az Afrika felől érkező migráció fő áteresztőpontjává vált. 2013-tól kezdve a fegyveres összecsapásoknak és az elhúzódó politikai konszolidációnak köszönhetően meredeken nőtt az országon keresztül Európába érkezők száma, és

az elmúlt években több mint 600 ezer ember érte el az olasz partokat.

A 2016-os évben 173 ezer ember érkezett Líbiából Olaszországba, amely az eddigi legmagasabb számnak minősül. Az idei első félévben is számottevő volt a migránsok száma, sőt az előző év hasonló időszakához képest csaknem 19 százalékos volt a növekedés. Miközben azonban az Líbiából Európába irányuló migrációs nyomás továbbra is óriási, hiszen legalább 500 000 illegális bevándorló tartózkodik az országban, az elmúlt hónapokban – főképp a megváltozott olasz migrációs politika hatására – némileg csökkenteni lehetett a Líbián keresztül az európai partokhoz érkezők számát.

Az IOM legfrissebb statisztikái alapján azonban az is látszik, hogy az érkezők száma mindezek ellenére

az idei évben is meghaladhatja a 120 ezret.

Az intézet szerint összességében az állapítható meg, hogy

az olasz-líbiai, az EU-líbiai és az EU-Niger megállapodás,

valamint a líbiai parti őrség megerősödése, illetve a líbiai kormányzat lépései

mind nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a helyzetet tartósan stabilizálni lehessen. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy az eddig látottak alpján korai lenne átütő sikerről beszélni, ugyanakkor optimizmusra ad okot, hogy a fő területeken (a központi kormányzat megerősítése, az embercsempészet elleni fellépés, a határvédelem megerősítése, illetve a kibocsátó térségek problémáinak kezelése) a legtöbb európai szereplő, köztük Magyarország és a hivatalos líbiai vezetés érdekei egybeesnek."Továbbra is komoly kihívás azonban, hogy a központi kormányzat hatóköre korlátozott, és ez bármikor újabb migrációs folyosókat nyithat" - tették hozzá. Azzal is számolni kell, hogy a Líbiában lévő több százezer illegális bevándorló az embercsempész-hálózatok segítségével a szomszédos országokon keresztül próbál meg bejutni az Európai Unió területére.

